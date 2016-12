Elintarviketeollisuuden tuotanto elpyi, kasvua eniten maataloustuotteissa

Elintarviketeollisuuden suhdannenäkymät ovat kirkastuneet tämän vuoden aikana. Tuotanto on hiljalleen elpynyt vuoden loppua kohti. Kapasiteetin vajaakäyttö on vähentynyt ja lähikuukausien tuotanto-odotukset ovat myönteiset.

Pidemmällä aikavälillä tuotanto on noussut eniten maitotaloustuotteissa. Myös juomissa ja makeistoimialalla kehitys on ollut hyvää.

"Näyttää siltä, että viime vuoden kuopasta on noustu. Tosin on huomattava, että joulu tyypillisesti piristää ruokien, juomien ja makeiden myyntiä. Odotamme tulevia kuukausia ja toivomme, että hyvä kehitys vahvistuu", johtaja Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitosta toteaa.

Venäjälle suuntautuvan viennin alhainen taso varjostaa edelleen viennin kehitystä, mutta tilanne kehittyy koko ajan parempaan suuntaan. Venäjällekin elintarvikkeita on viety tänä vuonna hiukan enemmän kuin vuotta aiemmin.

"Suomalaiset ruoka- ja juomayritykset ovat tehneet paljon työtä viennin kasvattamiseksi. Siitä kertoo esimerkiksi se, että Finpron johtamassa elintarvikkeiden Food From Finland -vientiohjelmassa on jo toistasataa yritystä. Kauppoja on syntynyt ja tulokset alkavat näkyä", Tammivuori iloitsee.

Elintarvikkeiden merkittävin vientimaa on tällä hetkellä Ruotsi. Sinne menee neljännes elintarvikeviennistä. Eniten viedään maitotaloustuotteita. Venäjälle ja Viroon päätyy kumpaankin noin 8 prosenttia elintarvikkeiden viennistä.

Elintarviketeollisuuden menestys riippuu ennen kaikkea yritysten omista toimista, mutta kilpailukyky on voimakkaasti sidoksissa siihen, minkälaisessa toimintaympäristössä yritykset toimivat.

"Jos Suomen sääntely on liiallista, jatkuvasti muuttuvaa ja verotus ankaraa, kulut lisääntyvät kilpailijamaihin nähden ja yritysten on vaikea kehittää toimintaansa. Tästä syystä makeisveron poistuminen vuoden vaihteessa on merkittävä asia kuten myös se, että Suomi ei aio ryhtyä verottamaan elintarvikkeiden sisältämää sokeria", Tammivuori painottaa.

Elintarviketeollisuusliitto tähtää myös siihen, että muun muassa virvoitusjuomia, mehuja ja marjakeittoja koskeva virvoitusjuomavero poistetaan.

"Jo yksin investointien vuoksi on tärkeää, että sääntelyä kevennetään ja vakautetaan, Ruoka- ja juomayritysten investoinnit nostavat talouden perusvirettä kotimarkkinoilla. Se heijastuu myös työllisyyteen", Tammivuori toteaa.