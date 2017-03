Elintarviketeollisuus: Tilauskanta vahvistunut, ala investoi voimakkaasti

Elintarvikeyrityksissä elpyminen jatkuu ja ala investoi voimakkaasti, arvioi Elintarviketeollisuus (ETL) maaliskuun talouskatsauksessaan. Katsaus ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja se perustuu muun muassa EK:n, Tullin ja Tilastokeskuksen tietoihin.

"Ruoka- ja juomayrityksissä tilauskanta on vähitellen vahvistunut ja ala investoi voimakkaasti. Tuotannon odotetaan kasvavan myös lähikuukausina. Elpyminen jatkuu hiljakseen kotimaan markkinoiden vetämänä", teollisuusliitto arvioi tiedotteessaan.

"Elintarviketeollisuuden tuotteista 85 prosenttia myydään kotimaassa. Suomalaisten ostovoiman kehitys ja luottamus talouteen ovat alalle juuri nyt todella tärkeitä, jotta hyvä kehitys vahvistuu", ETL:n toimitusjohtaja Heikki Juutinen sanoo.

Ruoka- ja juomayritysten kirkastuneita näkymiä varjostaa kuitenkin tiukka hintakilpailu, joka näkyy hintojen kehityksessä. Elintarvikkeiden kuluttajahinnat laskivat koko viime vuoden. Samaan aikaan kansainväliset elintarvikeraaka-aineiden indeksit kohosivat reilusti.

Kasvua elintarviketeollisuuteen haetaan kansainvälisiltä markkinoilta. ETL:n mukaan on myönteistä, että vientihinnat ovat selvässä nousussa.

Elintarvikkeita vietiin 1,5 miljardilla eurolla vuonna 2016. Vienti ei vielä yltänyt vuoden 2015 tasolle. Vajausta oli yhden prosentin verran.

"Vienti virisi selvästi loppuvuodesta, ja uskomme että kehitysluvut kääntyvät plussalle tänä vuonna. Noin kaksi vuotta toimineessa Food From Finland -vientiohjelmassa on jo toistasataa yritystä ja kauppoja tuntuu syntyvän. Myös vientituotteiden ja vientimaiden kirjo laajenee. Nyt tähdätään pidemmälle jalostettujen ruokien ja juomien vientiin", Juutinen kertoo.

Elintarviketeollisuus on vahva investoija talouden suhdanteista riippumatta. Vuosi 2016 oli investointien huippuvuosi. Investoinnit kohosivat 529 miljoonan euroon. Tänä vuonna investoinnit asettuvat 452 miljoonan euron tasolle.

"Padat, uunit ja linjastot on pidettävä kunnossa, jotta tuotanto pyörii ja suomalaisille maistuvat ruuat ja juomat päätyvät ostoskärryihin. Yritykset investoivat myös uuteen kapasiteettiin, mikä on hyvä signaali. Elintarviketeollisuuden investoinneilla on suuri paikallinen merkitys ja välillisesti niistä hyötyy koko Suomi", Juutinen toteaa.