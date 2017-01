Elisan Veli-Matti Mattila: Verkkoyhteydet ovat erinomaiset myös syrjäseudulla

Suomi digitalisoituu ja elämä siirtyy verkkoihin. 4G-verkko on jo täällä ja 5G on tulossa. Kaikkialla kännykkä ei silti kuulu eivätkä pöytäpuhelimetkaan pelitä.

”Kansainvälisesti katsoen meillä on Suomessa aivan erinomaiset verkkoyhteydet myös syrjäseudulla”, tietoliikenne­yhtiö Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila sanoo.

”Kehitettävää on paljon, mutta valitettavasti ei löydy mistään sitä rahaa, jolla saataisiin kaikki kuntoon tässä ja nyt, mutta aika säällisessä ajassa.”

Mattilan mukaan verkkojen toimivuus vaihtelee maan­muotojen ja asutuksen tiheyden mukaan, mutta Suomessa matkapuhelinverkoilla on erittäin laaja peitto, Elisan 4G-­verkolla 99 prosenttia väestöstä.

”Maaseudulla monet vaihtavat kiinteän verkon mobiiliverkkoon, koska sen toimivuus on parempi.”

Mattilan mielestä mobiiliverkkoa kannattaa kehittää, jos valtaosa hyötyy siitä.

Langatonta verkkoa on myös halvempaa rakentaa kuin kiinteää, jonka kaivutyöt maksavat maalla 10 ja kaupungissa 50 euroa jokaista metriä kohden.

”Amerikassa ollaan korvaamassa kiinteän verkon yhteyksiä 5G:llä, mutta meillä ei sellaista kantaa ole otettu”, Mattila huomauttaa.

Vaasan yliopisto julkaisi hiljattain selvityksen, jonka mukaan langaton yhteys ei ole riittävän luotettava tärkeissä palveluissa, yrityksissä ja etätöissä.

Mattila ei kuitenkaan pidä luotettavuusongelmia merkittävinä eikä myöskään kymppitonnin kuluerää kuitukaapelin kaivamisesta, jos esimerkiksi miljoonan euron robottinavetta sellaista tarvitsee.

Sitä paitsi Suomessa rakennetaan myös kiinteätä verkkoa koko ajan, Mattila huomauttaa.

”Olemme tehneet ministeri Anne Bernerin kanssa sitoumuksen, jossa operaattorit rakentavat kiinteän ja nopean laajakaistan lähes kaikkien suomalaisten saataville vuoteen 2023 mennessä.”

Investointi maksaa miljardin, eikä siihen ole luvassa valtion rahaa, Mattila sanoo.

Elisan asiakkaista kuitu tavoittaa jo 70 prosenttia mutta vasta kolmannes on myyty.

”Meillä ei ole kuitupohjaisessa laajakaistassa tarjonta- vaan kysyntäongelma.”

Matkaviestinverkkojen markkinaosuus on Elisalla 40, Telialla 33 ja DNA:lla 27 prosenttia.

Samaan aikaan verkkojen vetämisen kanssa julkinen sektori sähköistää palveluitaan. Kelan kirjeet ja muu virallinen paperiposti muuttuu sähköpostiksi jo ensi vuonna.

Valtio säästää postimaksuissa, operaattorit saavat varmoja asiakkaita ja kansalainen pakotetaan liittymäasiakkaaksi. Eikö tästä tule operaattoreiden rahastusautomaatti?

”Suomessa on erittäin edulliset telepalvelut. Ehkä valtio voi kirjeissä säästettyään vastaavasti alentaa käyttäjän veroja tai tarjota joitakin muita palveluita.”

Osa kehnoihin yhteyksiin suivaantuneista seutukunnista on pannut toimeksi itse ja alkanut muodostaa omia verkojaan.

”Hyvä on, jos seutuverkkoihin löytyy talkoohenkeä. Rakentamisen kustannusta voidaan siten alentaa. Me teemme tarjouksen aina, kun kuitua pyydetään. Se voi olla joihinkin etäällä oleviin taloihin aika kallis, jos rakentamisohjelmamme ei ole vielä kyseisellä alueella”, Mattila sanoo.

Maksut nousevat ehkä myös siksi, että heinäkuussa eurooppalaista hinnoittelua muutetaan. Tarkoituksena on alentaa kuluttajan maksamia verkkovierailujen käyttökuluja eli roaming-maksuja ulkomailla.

Operaattorit laskuttavat jatkossa toisiltaan kuluja, jotka täytyy kattaa. Myös asiakkaan on ajateltu maksavan sovitun rajan ylittävästä datamäärästä.

Nousevatko kuukausihinnat?

”Aika näyttää. Toivon mukaan eivät tai mahdollisimman vähän.”

Operaattorit myisivät mielellään kalliimmalla hinnalla lisää nopeutta, jolloin kate kasvaa. Suomalaisilla halutaan säilyttää kohtuuhintaiset liittymät, mutta se riippuu operaattorien keskinäisistä verkkovierailuhinnoista.

Mattila muistuttaa, että suomalaisten kännyköiden kiinteähintainen ja rajattoman datakäytön jatkuva verkkoyhteys on harvinaisuus. Muualla Euroopassa yhteyttä myydään käyttömäärän mukaan, joten ihmiset hakeutuvat nettiyhteyteen langattomien wifi-yhteyksien ääreen.

Edes ilmaiset viestipalvelut WhatsApp, Skype ja Google eivät juuri hetkauta bisnestä.

”Meidän asiakkaistamme jo reilusti yli puolella on kuukausipaketti, jossa on rajaton määrä dataa, puhetta ja tekstiviestejä. Meille on samantekevää, jos joku antaa ilmaiseksi puheaikaa tai viestejä, kun datayhteys tarvitaan kuitenkin.”