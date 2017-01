Ennätysmäärä velkaantuneita pyysi apua neuvontapuhelimesta

Viime vuonna Takuusäätiön Velkalinjalle soitettiin yli 40 000 kertaa. Soitot maksuttomaan neuvontanumeroon lisääntyivät puolella vuoteen 2015 verrattuna.

Takuusäätiön toiminnanjohtaja Juha Pantzarin mukaan kasvavia lukuja selittää osittain se, että Velkalinja palveluineen tuli monille tutuksi mediahuomion vuoksi. Koko kasvua viestintä ei kuitenkaan selitä.

"Kyse on siitä, että ihmisillä on enemmän ja enemmän ongelmia oman taloutensa hallinnan kanssa. Maksuhäiriömerkinnät ja ulosotot ovat kasvaneet kaiken aikaa. Pakan päälle voi vielä heittää sen, että kulutusluottoyhtiöt tekivät viime vuonna parhaan tuloksen kautta aikojen", Pantzar sanoo.

Suurimmalla osalla soittajista velkaantumisen taustalla on sairastuminen, ero tai tulojen pienentyminen esimerkiksi työttömyyden tai yritystoiminnan takia. Monet velkaantuneista luovuttavat eivätkä hae enää apua. Velkaantuneille suunnatut palvelut eivät riitä tai avuntarvitsijat eivät tavoita niitä.

Sadoillatuhansilla suomalaisilla on maksuhäiriömerkintä, Velkalinjalle soittaneilla kulutusluottoja ja laskurästejä on keskimäärin noin 25 500 euroa.

Velkaongelmiin ei ole yksinkertaista ratkaisua, sanoo Juha Pantzar. Asennekasvatuksella ihmisille pitää kertoa ylivelkaantumisen vaaroista, mutta myös velan saatavuuteen tulee puuttua.

"Meidän täytyy miettiä millaisia tuotteita saa olla markkinoilla ja miten niitä mainostetaan. Toisessa päässä on yhtä lailla se että kansakunnalla on halu kuluttaa jopa yli varojensa. Kun olemme siirtyneet yhä enemmän käteisestä pois, ostamisesta on tullut hirvittävän helppoa."

