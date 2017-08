Eräpäivä maanantaina ja kiinteistöverolasku hukassa? Verottajan chat auttaa

Kiinteistöverojen ensimmäisen erän eräpäivä on ensi viikon maanantaina. Tiedot verojen maksua varten löytyvät kiinteistöveron tilisiirtolomakkeesta, jonka Verohallinto postitti kaikille kiinteistöverovelvollisille keväällä.

Jos tilisiirto ja sen tiedot ovat hukassa, maksutietoja voi kysellä verottajan chat-palvelusta.

Verohallinnon chat-palvelu palvelee vero.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien koko viikonlopun ajan ja vielä maanantaina kello 9–16.15.

Verohallinnon mukaan joka neljäs Suomen yli kahdesta miljoonasta kiinteistöverovelvollisesta joka neljäs maksoi veronsa viime vuonna myöhässä. Myöhästymisistä määrättiin ylimääräisiä kuluja lähes kolmen miljoonan euron edestä.

Jos kiinteistöveroa ei maksa ajallaan, verottaja lähettää siitä yhden maksumuistutuksen. Jos veroa ei maksa senkään jälkeen, vero lähtee ulosottoon.

Yhteensä suomalaiset maksavat tänä vuonna kiinteistöveroa 1,8 miljardia euroa.

Verottaja kannustaa suomalaisia siirtymään sähköiseen e-laskuun. Ensimmäistä erää ei enää ehdi muuttaa e-laskuksi, mutta jos kiinteistöverosta on maksettavana toinen erä, siitä ehtii vielä e-laskun tilaamaan.

Kiinteistövero on jaettu kahteen osaan, jos sen määrä on 170 euroa tai enemmän. Toisen erän eräpäivä on 16.10.