Etätyö ei tuonutkaan muuttoaaltoa maaseudulle

Internetistä ja sen mahdollistamasta etätyöskentelystä on toivottu piristystä väestökatoa poteville kunnille. Toiveet eivät laajassa mitassa ole toteutuneet, sillä etätyötä tehdään eniten kasvukeskuksissa. Tämä ilmenee Tilastokeskuksen Ajassa kiinni ja irrallaan –julkaisusta vuodelta 2015.

Raportissa viitataan lisäksi vuosien 2010–2011 henkilöliikennetutkimukseen, jonka mukaan etätyö ei myöskään ole vähentänyt työmatkaliikennettä. Tämä johtuu siitä, että usein etänä tehdään vain osa päivästä. Lisäksi etätyöntekijöillä on keskimääräistä pidemmät työmatkat.

Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan palkansaajista vain noin yksi sadasta työskentelee pelkästään kotonaan. Uusimmat tiedot ovat vuodelta 2013.

Noin joka viides tietotekniikkaa työssään käyttävä on kuitenkin sopinut ainakin osittaisesta kotona työskentelystä työnantajan kanssa.

Jos mukaan lasketaan muutkin kuin tietotekniikkaa käyttävät, töitä tekee kotonaan ainakin joskus lähes 40 prosenttia palkansaajista.

Kotona tehtävä työ on monille palkatonta. Varsinaisen työajan palkallista työtä kotonaan tekee naisista 13 ja miehistä 18 prosenttia. Osuus on noussut huomattavasti 10 vuodessa.

Yksinyrittäjillä kotona työskentely on tavallisempaa kuin palkansaajille: Oma koti on pääasiallinen työskentelypaikka 23 prosentille yksinyrittäjistä. Yleisintä kotona työskentely on kulttuurialan ammattilaisille ja käsityöläisille.

Tilastokeskus: Ajassa kiinni ja irrallaan – yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa (pdf)

Tilastokeskus: Työolojen muutokset 1977–2013 (pdf)