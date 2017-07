EU:n ja Japanin edustajat tapaavat mahdollisen kauppasopimuksen merkeissä

Mahdollinen kauppasopimus on yksi EU:n ja Japanin välisen huippukokouksen odotetuista tuloksista tulevana torstaina.

Europarlamentaarikko Hannu Takkulan (kesk.) mukaan sopimus on vastalause Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edustamalle protektionismille.

"Tämä on mielestäni erävoitto Trumpin protektionismista. Perinteisesti markkinoitaan voimakkaasti suojannut Japani on nyt avautumassa, ei yhdysvaltalaisille, vaan eurooppalaisille yrityksille. Tämä on yrityksillemme merkittävä mahdollisuus, kun lännessä Yhdysvaltojen markkinat käpertyvät sisäänpäin", Takkula sanoo.

Uuden sopimuksen ja Yhdysvaltojen vetäytymisen Takkula näkee vahvistavan EU:n mahdollisuuksia vaikuttaa maailmankaupan pelisääntöihin.

"Kauppasopimus ei ole ainoastaan hyvä keino luoda lisää vientiä eurooppalaisille yrityksille, vaan näin EU pääsee asettamaan globaalit standardit."

Japani oli mukana Trumpin valtaan astumisen jälkeen kaatuneessa Tyynenmeren vapaakauppasopimuksessa. Takkulan mukaan kaatumisen myötä maa on kääntänyt katseensa muihin potentiaalisiin kauppakumppaneihin.

Takkulan mukaan sopimus poistaisi yli miljardin euron edestä Japaniin vietävien eurooppalaisyritysten tuotteiden tullimaksuja. Sopimuksen on arvioitu kasvattavan EU:n BKT:tä parhaimmillaan jopa 0,8 prosentilla.

"Sopimuksesta hyötyvät erityisesti pk-yritykset, sillä tällä hetkellä 78 prosenttia Japaniin vievistä yrityksistä on pk-yrityksiä. Suomen orastavalle talouskasvulle tämä olisi yksi piristysruiske lisää."