Evira vetää markkinoilta oranssit muuntogeenipetuniat

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on päättänyt poistaa markkinoilta petunia-koristekasvin siemeniä ja taimia. Syynä on niiden jalostuksessa käytetty geenimuuntelumenetelmää, jolla on saatu aikaan kukkien oranssi väri.

Petuniasta ei ole vaaraa ihmisille tai ympäristölle, eivätkä pysty leviämään Suomen luontoon.

Taimet sekä siemenerä pitää Eviran mukaan poistaa markkinoilta ja hävittää, koska muuntogeenisille petunialajikkeille ei ole haettu lupaa EU:ssa eikä niitä ole hyväksytty tuontiin, viljelyyn tai myytäväksi missään jäsenvaltiossa.

Eviran tutkimuksissa todettiin muuntogeenisiksi yksi erä African Sunset -petunian siemeniä sekä kahdeksan jo kasvamassa ollutta petunialajiketta: Pegasus Orange Morn, Pegasus Orange, Pegasus Table Orange, Potunia Plus Papay, Go!Tunia Orange, Bonnie Orange, Sanguna Salmon ja Sanguna Patio Salmon.

Muuntogeenisten petunioiden pistokkaat ja siemenet on tuotu Suomeen Saksasta ja Hollannista.

EU:n jäsenmaissa selvitetään, onko muuntogeenisiä petunian taimia laajemminkin markkinoilla.

Petunia on runsaasti kukkiva, kesäisin tavallinen koristekasvi. Niiden kukat eivät luontaisesti ole oransseja, joten kukan uusi väri on saatu aikaan käyttämällä geenitekniikkaa.

Jotta muuntogeenisiä kasveja voidaan viljellä tai myydä EU:n alueella, niiden pitää läpäistä erityinen hyväksymismenettely.

Kaikissa muuntogeenisissä tuotteissa tulee olla geenitekniikasta kertovat merkinnät, joista kuluttaja tunnistaa tuotteet.