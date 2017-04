Fazer haluaa laajentaa koulukeittiöihin – "Voisimme olla osa ratkaisua kuntatalouksiin"

Fazerin 1,6 miljardin euron liikevaihdosta kaksi suurinta toimialaa ovat Ruokapalvelut eli Food Services ja Leipomot – liikevaihdoltaan noin 600 miljoonaa euroa kumpikin.

Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum haluaisi laajentaa yhtiön Ruokapalveluja kuntapuolelle, kouluruokailuun ja vanhusten ruokapalveluihin.

"Me voisimme olla osa ratkaisua kuntien taloudelle. Haluamme käydä keskusteluja kuntien kanssa", Vitzthum sanoo Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa.

Fazer Food Services -liiketoimintayksiköllä on yli 1 100 ravintolaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.

Koulujen ruokahuollosta se vastaa muutamissa yksiköissä Vantaalla, ja Helsingissä suomalais-ranskalainen koulu kuuluu Fazerin asiakkuuksiin.

Pääsiäinen on Fazerille yksi vuoden tärkeimmistä sesongeista, ei kuitenkaan niin merkittävä kuin joulu.

"Pääsiäisen merkitys on meille jatkuvasti kasvanut, ja tuomme jatkossa yhä enemmän sesonkiluonteisia tuotteita markkinoille. Tähän pääsiäiseen leivomme pääsiäislimppuja. Makeispuolella toimme lime-version, vihreän Dumlen", Vitzthum kertoo.

Kestosuosikkeina Fazerilla ovat mignon-munat eli nougatia oikeissa munakuorissa. Mignoneja valmistuu tänäkin vuonna 1,6 miljoonaa kappaletta.

"Suomalaiset herkuttelevat, ja se näkyy myynnissämme."

Syystä tai toisesta Pätkis-, Jim- ja Suffeli-patukoidenkin myynti kiihtyy pääsiäisen tienoilla. Onttoja suklaamunia yllätyksineen ei Fazer aio valmistaa jatkossakaan. Miksi?

"Meillä ei ole tuotantolinjoja tyhjille suklaamunille, ja investointi ei maksaisi itseään takaisin. Nämä markkinat ovat lähinnä isoilla saksalaisilla sopimusvalmistajilla", Vitzthum vastaa.

Käsintehdyt, arvokkaat artesaanisuklaat ja brändit ovat tuttuja myös Vitzthumille. Laadullisesti ja ammattitaidollisesti konsernijohtajan mukaan Fazer pystyisi samaan kuin belgialaiset ja sveitsiläiset suklaavalmistajat, mutta niche-brändiksi yhtiö ei mieli.

"Yhtiön perustaja Karl Fazer linjasi aikoinaan, että Fazerin tulee tehdä tuotteita kaikille."

Pääsiäinen on Suomessa suhteellisen lyhyt sesonki koululomineen verrattuna vaikka Iso-Britanniaan, jossa kouluilla ja yliopistoilla on useiden viikkojen lomat. Perinteinen pääsiäismunien metsästys, Easter egg hunt, on meilläkin yleistymässä. Fazerin viime lokakuussa avatussa Vantaan Fazer Experience -vierailukeskuksessa on pääsiäisenä oma suklaamunien piilotusleikkinsä.

Lue koko haastattelu torstain 13.4.2017 Maaseudun Tulevaisuudesta.