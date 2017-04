Fazer osti keksit takaisin: "Pelko kansainvälisten keksibrändien vyörystä oli turha"

Fazer hankki loputkin tunnetut keksibrändinsä takaisin alkuvuodesta. Yhtiö palasi keksinvalmistajaksi tauon jälkeen vuonna 2012 ostamalla Kraft Foodsilta takaisin esimerkiksi tuotemerkit Jyväshyvän, Carnevalin ja Suklaalehden.

Domino-, Jaffa- ja Fanipala-keksipakettien kyljessä lukee kaupan hyllyillä vielä jonkin aikaa LU-brändin logo.

"Sitä mukaa kun pakkausmateriaalivarastot loppuvat, keksipaketit uusiutuvat. Nämä ovat Fazerin Vantaalla valmistamia keksejä, vaikka niissä on LU:n brändi", kertoo Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum.

"Emme heitä pois pakkausmateriaaleja."

Miksi Fazer myi Vantaan keksitehtaansa brändeineen vuonna 1995, Christoph Vitzthum?

"Kun Suomi liittyi vuonna 1995 EU:hun, pelättiin, että isot kansainväliset keksibrändit vyöryvät isoilla merkeillään Suomeen ja meidän olisi vaikeaa pärjätä kilpailussa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Suomalaiset keksimerkit säilyttivät suosionsa."

Vuonna 2013 Fazerille tuli mahdollisuus ostaa Vantaan keksitehdas ja osa brändeistä takaisin entiseltä Kraft Foodsilta. Amerikkalaisyhtiö on nykyisin nimeltään Mondelez, ja siltä Fazer viime vuonna osti loputkin kolme keksibrändiään.

"Nyt katsomme eteenpäin, oli järkevää investoida", Vitzthum perustelee.

Suomen keksimarkkinoiden koko on arvoltaan noin 185 miljoonaa euroa. Fazer on Vitzthumin mukaan markkinajohtaja viidenneksen markkinaosuudellaan. Keksejä Fazer on valmistanut viime vuosisadan alkupuolelta vuonna 1995 alkaneeseen taukoon saakka.

Jaffa-keksien valmistus alkoi maaliskuussa uudelleen Vantaalla. Sitä ennen Mondelez valmistutti niitä, Dominoja ja Fanipaloja Puolassa.

Lue koko juttu perjantain 28.4.2017 Maaseudun Tulevaisuudesta.