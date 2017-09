Finanssiryhmä OP:n johtoon maakunnan mies Vampulasta

OP Ryhmän keskusyhteisön hallintoneuvosto on tänään nimittänyt Timo Ritakallion, 55, OP Ryhmän uudeksi pääjohtajaksi. Ritakallio on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri, MBA ja tekniikan tohtori. Hän aloittaa uudessa tehtävässään maaliskuussa 2018.

Nimityksen myötä Ritakalliosta tulee myös OP Yrityspankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. OP Ryhmän pääjohtajana vuodesta 2007 toiminut Reijo Karhinen jää johtajasopimuksensa mukaiselle eläkkeelle täyttäessään 63 vuotta tammikuussa 2018.

Ritakallio siirtyy OP Ryhmään Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, jossa hän on toiminut varatoimitusjohtajana vuosina 2008–2014 ja toimitusjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Ennen Ilmarista Ritakallio on työskennellyt pitkään OP Ryhmässä eri johtotehtävissä.

Kotoisin Ritakallio on Satakunnasta, Vampulasta. Hän on toiminut olympiakomitean puheen­johtajana joulukuusta 2016 alkaen.

"OP Ryhmä on menestynyt viime vuosina erinomaisesti ja on vahvassa taloudellisessa kunnossa. Finanssiala elää suurta murrosta ja OP Ryhmä on muuttumassa strategiansa myötä entistä monialaisemmaksi toimijaksi. Otan pääjohtajan tehtävän vastaan innostuneena ja samalla nöyränä tunnistaen ne haasteet, joita tulemme yhdessä henkilöstön kanssa kohtaamaan tulevina vuosina", sanoo tuleva pääjohtaja Timo Ritakallio.

"Uuden pääjohtajan valinnassa korostuivat Ritakallion strateginen ajattelu, johtamisominaisuudet ja laajat verkostot sekä hänen mittava kokemuksensa OP Ryhmästä. Ilmarisessa hankittu toimitusjohtajakokemus erityisesti varallisuudenhoidosta, kansainvälisestä rahoituksesta ja kotimaisesta yrityselämästä sekä yritysten uudistumisprosesseista on eduksi, kun viemme OP Ryhmää 2020-luvulle. Olen erittäin luottavainen siitä, että Karhisen 10-vuotiskauden aikana rakennettu menestys ja uudistuminen jatkuvat myös uuden pääjohtajan alaisuudessa", toteaa hallintoneuvoston puheenjohtaja Jaakko Pehkonen.

Pääjohtajan tehtäviä hoitaa nykyisen pääjohtajan eläkkeelle jäämisen ja uuden pääjohtajan tehtävään siirtymisen välisen ajan pääjohtajan varamies, johtokunnan varapuheenjohtaja Tony Vepsäläinen.

