Fortum havittelemastaan Uniper-potista: Ei tietoa kilpailevista ostajaehdokkaista

Energiayhtiö Fortumin toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin mukaan heillä ei ole tietoa, että joku kilpailija olisi liikkeellä E.ONin omistuspotista energiajätti Uniperissä.

Fortumin haaveet merkittävästä omistusosuudesta Uniperissa ottivat tiistaina askeleen eteenpäin, kun Fortum ja E.ON allekirjoittivat sopimuksen E.ONin vajaan 47 prosentin omistusosuudesta Uniperissä.

Fortum aikoo tehdä julkisen ostotarjouksen kaikille Uniperin osakkeenomistajille ensi vuoden alussa.

Periaatteessa kuka tahansa voi tehdä oman tarjouksen E.ONin Uniper-potista.

"Nyt pitää koko ajan muistaa, että E.ON ei ole tehnyt meille 100-prosenttista sitoumusta myydä nämä osakkeet. Teemme tarjouksen, ja heillä on mahdollisuus hyväksyä se tarjous, ja jos he eivät hyväksy, niin he joutuvat maksamaan meille tämän kompensaatiomaksun", Lundmark sanoi.

Hän muistutti, että kyse on normaalista markkinatoiminnasta ja markkinoiden pitää nyt arvioida Fortumin tarjous.

"Meillä ei ole mitään tietoa siitä, että joku kilpailija olisi liikkeellä", Lundmark sanoi Fortumin tiedotustilaisuudessa.

Nyt tehdyssä sopimuksessa todetaan, että mikäli E.ON ei hyväksy tarjousta, Fortumilla on oikeus myydä E.ONille kaikki tarjouksen yhteydessä hankkimansa Uniperin osakkeet ja saada lisäksi E.ONilta hyvitysmaksu, joka on vähintään 20 prosenttia E.ONin omistamien Uniperin osakkeiden kokonaisarvosta.