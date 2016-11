FT: Gm-viljely väheni ensi kertaa lähes 20 vuoteen

Muuntogeenisten kasvien viljely maailmassa väheni viime vuonna ensi kertaa pariinkymmeneen vuoteen.

Maanantain talouslehti Financial Times kertoo, että viljelyala laski viime vuonna 179,7 miljoonaan hehtaariin. Vuonna 2014 ala oli 181,5 miljoonaa hehtaaria eli noin kuudennes koko maailman peltoalasta.

Tilaston on koonnut yhdysvaltalainen järjestö ISAAA (The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications). Järjestöä pidetään myönteisenä biotekniikalle.

Muuntogeenisten kasvien viljely kasvoi 19 vuonna peräkkäin ennen viime vuoden pudotusta.

Financial Timesin mukaan muuntogeenisen maissin, soijapavun, puuvillan ja rapsin markkinat ovat nyt pitkälti kylläiset.

ISAAA:n koordinaattorin Randy Hautean mukaan viljelyalan lasku johtuu alhaisista tuottajahinnoista. Se ei tarkoita, että maanviljelijät hylkäisivät biotekniikan.

"Odotamme sen (viljelyalan) kasvavan, kun hinnat nousevat."

Muuntogeenisten siementen myynti putosi viime vuonna vähemmän kuin siemenmyynti kokonaisuudessaan.

Kasvien biotekniikan konsulttiyhtiö Phillips McDougallin mukaan viime vuonna muuntogeenisiä siemeniä myytiin 19,8 miljardilla dollarilla eli 18,7 miljardilla eurolla. Kaikkiaan siemeniä myytiin 37,2 miljardilla dollarilla eli 35,1 miljardilla eurolla.

Myynti putosi vuodesta 2014 kahdeksan prosenttia, muuntogeenisten siementen myynti kuusi prosenttia.

Yhtiö odottaa tuottajahintojen alhaisuuden takia pientä laskua myös vuosille 2016 ja 2017.

Muuntogeenisen vehnän kaupallistaminen etenee. Brittitutkijat kertoivat marraskuun alussa suunnittelevansa muuntogeenisen vehnän koeviljelyä.

Financial Timesin (4.11.) mukaan gm-vehnää kylvetään ensi keväänä Hertfordshireen, jos viranomaiset sen sallivat.

Muuntogeenisen vehnän odotetaan tuottavan isompia satoja tehokkaamman fotosynteesin avulla.

Kasvihuoneessa päästiin 20–40 prosenttia tavanomaista vehnää isompiin satoihin. Pellolla tuskin päästään samanlaisiin lukemiin.

"Pienikin parannus olisi tärkeä, koska vehnäsatojen taso on maailmanlaajuisesti vakiintunut", sanoi projektin päätutkija Christine Raines Essexin yliopistosta Financial Timesille.