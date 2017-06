Google menettää mainosrahoja vihapuhevideoiden takia, kertoo CNN. Viimeisimpänä lentoyhtiö Etihad Airways, hotellibrändejä omistava Marriott ja ruokalähettipalvelu Deliveroo ovat ottaneet mainospätkänsä pois Googlen omistamasta Youtubesta. Syynä on se, että yhtiöiden mainoksia on ollut vihapuhevideoiden yhteydessä. Etihad Airways sanoo tiedotteessa olevansa tyrmistynyt videoista, jonka yhteydessä sen mainoksia on ollut.

"Sisältö on ollut vastenmielistä ja hyvin järkyttävää. Googlen ja muiden mediayhtiöiden pitää ratkaista ongelma", lentoyhtiö sanoo tiedotteessa.

Marriot kertoo lopettaneensa mainosten näyttämisen Youtubessa Britanniassa toistaiseksi varmistaakseen, etteivät sen mainoksia ilmesty epäsopivien videoiden yhteydessä. Deliveroosta tunnelmia kuvaillaan todella huolestuneiksi. Deliveroo on ottanut mainoksensa pois Youtubesta, kunnes Youtube ryhtyy paremmin kontrolloimaan videoiden sisältöjä ja suojelemaan katselijoita sekä mainostajia.

Google on ollut viimeiset kuukaudet kasvavien paineiden alla, kun yli kymmenen organisaatiota on ilmoittanut ottavansa mainoksen pois samoista syistä.

The Times kertoo, että muun muassa Mastercard,Johnson & Johnson ja New Balance ovat vetäneet mainoksensa pois Youtubesta.

Myös Britannian työväenpuolue Labour on vetänyt mainoksensa pois Youtubesta.

Youtube puolestaan kertoo ryhtyneensä toimiin ongelman takia.

"Olemme selvittäneet kattavasti mainostuskäytäntöjämme ja tehneet viime viikkoina merkittäviä muutoksia. Nykyään annamme organisaatioille entistä paremmat mahdollisuudet valita, missä niiden mainoksia näkyy", Googlen tiedottaja sanoo.

Youtube myy yrityksille mainosaikaa, jotta yritysten mainokset näkyvät ennen Youtubeen ladattuja videoita. Mainostajat eivät voi suoraan valita, mihin niiden mainokset sijoitetaan. Ne voivat kuitenkin valita erilaisia kohderyhmiä mainoksilleen.