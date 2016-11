HK Scan aloittaa sisäisen tutkimuksen Baltiassa

HK Scanin sisäisen selvityksen yhtiön Baltian toiminnoissa arvioidaan kestävän muutaman viikon. Selvityksellä halutaan varmistaa, että HKScanin Baltian liiketoiminta-alueella on noudatettu hyvää hallintotapaa ja HKScanin toimintatapaohjetta.

Osa HKScanin Baltian johtoryhmän jäsenistä on vapautettu tehtävistään selvityksen ajaksi.

Konsernin markkinointijohtaja Anne Mere vastaa HK Scanin Baltian toiminnoista toistaiseksi oman toimensa ohella.

Mere on toiminut yhtiössä 13 vuoden ajan muun muassa HK Scanin Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoiminnoista vastaavana johtajana sekä toimitusjohtajana AS Rakvere Lihakombinaatissa, joka on ollut osa AS HK Scan Estoniaa vuodesta 2014.

”Meille on tärkeää, että noudatamme aina hyvää hallintotapaa ja yhtiön toimintatapaohjetta. Tämän varmistamiseksi olemme käynnistäneet sisäisen selvityksen”, sanoo HK Scanin tuore toimitusjohtaja Jari Latvanen.

"Tutkinnalla ei ole vaikutusta liiketoimintaamme”, hän uskoo.