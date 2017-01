HK Scan osti Paimion Teurastamon itselleen

HK Scan ostaa turkulaiselta Wellcapita Oy:ltä 50 prosenttia Paimion Teurastamosta ja teurastamo siirtyy kokonaan HK Scanin omistukseen. Yhtiö hankki Paimion Teurastamosta 50 prosenttia kesällä 2015, mistä lähtien Paimion Teurastamo on ollut HK Scanin konserniyhtiö.

Paimion Teurastamo on keskittynyt nautojen teurastukseen ja se toimii vuonna 2012 käyttöönotetuissa tiloissa Paimiossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 13,8 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 40 henkilöä. Osakekaupalla ei ole henkilöstövaikutuksia. HK Scan on tehnyt yhteistyötä Paimion Teurastamon kanssa pitkään. HK Scanilla on nautateurastamo myös Outokummussa.

"Tänään allekirjoitettu sopimus tukee tavoitettamme kehittää naudanlihatuotteitamme erityisesti premium-tuotekategoriassa. Haemme innovaatioita ja teemme työtä entistä kuluttajalähtöisemmän tarjoomaan luomiseksi niin arkeen kuin juhlaan. Siksi haluamme uudistua samanaikaisesti useassa tuoteryhmässä. Näen että vastuullisesti tuotetulla suomalaisella naudanlihalla on vankka asema kuluttajien lautasella osana monipuolista ruokavaliota", sanoo Jyrki Karlsson, HK Scanin Suomen kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja.

"Nyt toteutettu osakekauppa on osa pitkäjänteistä tuotantoverkostomme ja kotimaisen naudanlihaketjun kehittämistä. Kauppa vahvistaa edelleen asemaamme naudanlihan hankinnassa myös Etelä-Suomessa, sekä tarjoaa sopimustuottajille hyvän palvelutason entistä kattavammin", sanoo HK Scanin tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho.