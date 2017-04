HK Scanin Latvanen esittää ruoka-alan vientiyhtiötä

Lihatalo HK Scanin toimitusjohtaja Jari Latvanen esitti MTK:n valtuuskunnassa keskiviikkona yhteistä vientiyhtiötä ruoka-alalle.

"Metsäteollisuudessa meillä oli aikanaan Finnpap. Miksei perusteta Finnfoodia", Latvanen ehdottaa.

Latvanen kertoo keskustelleensa asiasta Valion toimitusjohtajan Annikka Hurmeen kanssa.

"Meillä voisi olla vaikka yhteisiä toimitiloja vientimaissa tai muuta, mikä säästäisi kustannuksia."

Latvanen on valmis vientiyhteistyöhön myös Atrian kanssa, vaikka lihatalot ovat kotimarkkinoilla toistensa kilpailijoita.

"Pitää erottaa se mitä tehdään kotimaassa ja mitä ulkomailla. Kiinan markkinoilla olemme yhdessäkin vain pisara meressä."

Latvasella on vientiasioista pitkä kokemus muun muassa Ruotsista, jossa yhteistyötä osataan hänen mukaansa tehdä paremmin.

"Meidän pitää yhdistää voimat ja olla ylpeitä suomalaisista tuotteista."

Atrialla on jo vientilupa kunnossa sianlihan viennin aloittamiseksi Kiinaan. Yhtiö on ilmoittanut käynnistävänsä viennin kevään aikansa. HK Scan on niin ikään käynyt pitkään lupaneuvotteluja Kiinan-viennin aloittamiseksi. Yhtiö odottaa yhä Kiinan elintarvikeviranomaisilta lupaa viennin aloittamiseksi.

