HKScanilla heikoin tulos ainakin viiteen vuoteen - "Halpuutuksen on loputtava"

"Totuus tämän hetken tilanteesta on heikko tulos", sanoi talousjohtaja Tuomo Valkonen HKScanin osavuosikatsauksessa tänään keskiviikkona.

Tulos on heikoin, jonka Valkonen on viiden vuoden työaikanaan HKScanilla nähnyt. "Nyt niitetään aiempina vuosina kylvettyä satoa ja se ei ole hyvä sato. On menty liikaa hintakilpailun ehdoilla. Tuotteet eivät eroa tarpeeksi muista."

Suomessa sianlihatase on nyt kunnossa, vientidumppausta ei ole tarvinnut enää tehdä ulkomaille. Sianlihassa lihatalon katteet ovat nousseet. Naudanlihasta Suomessa on nyt niukkuutta.

"Mennään Ruotsin tielle, että kotimainen raaka-aine ei riitä ja tuonti kasvaa, jos tuottajahinta ei nouse", toimitusjohtaja Jari Latvanen sanoo.

"Halpuutuksen on loputtava", hän lisää.

Osavuosikatsauksessa Suomen luvut ovat pudonneet enemmän kuin muiden markkina-alueiden. Latvasen mukaan siihen suurin yksittäinen syy on myyntihintojen lasku. "Halpuuttaminen näkyy."

Kritiikkiä saa myös kaupan kanssa käytävien sopimusneuvottelujen aikataulu. Ensi kevään ja kesän hinnoista ja tuotteista käydään neuvotteluja nyt. Sopimukset ensi kesälle lyödään lukkoon elokuussa.

"HKScanin tuloista 70 prosenttia tulee vähittäiskaupasta. Kaupan oligopoli-tilanne on vaikea."

Lue myös:

Suurimpien markkinoiden takkuaminen painoi HKScanin tulosta alas