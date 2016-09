HKScanin porsaskuljetukset Puolaan kestävät 20–24 tuntia

HKScanin porsaskuljetukset Puolaan eivät ole kestäneet yli 30 tuntia, vaan keskimäärin 20–24 tuntia. MT tiedusteli yhtiöstä asiaa Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton (SEY) julkaistua tiedon, jonka mukaan kuljetukset kestävät pahimmillaan 32 tuntia.

MT:n kysymyksiin vastasivat HKScanin eläinhankinnasta vastaavat johtajat Pia Nybäck ja Olli Paakkala.

He kertovat, että eläinkuljetusten oloja on parannettu monin keinoin.

"Nykyiset toimijat Puolassa suuntaavat suomalaiset porsaat tiloille, jotka sijaitsevat Pohjois- tai Koillis-Puolassa ja näin on saatu matka-ajat pysymään pääsääntöisesti alle 24 tunnissa. Lisäksi sataman lastausjärjestelyjä on yhteistyössä sataman kanssa kehitetty niin, että kuljetusaikaa on saatu edelleen lyhennettyä."

Mikäli arvioidaan, että matka voi kestää yli 24 h, suunnitellaan reitti siten, että porsaat puretaan 24 kuljetuksen jälkeen eläinten lepopaikkaan, jossa ne ruokitaan ja ne saavat levätä 24 tuntia ennen kuin ne lastataan uudelleen ja kuljetetaan kasvatustilalle.

"Eläimiä siirrettään kerrallaan vain pieni määrä ja ne pyritään pitämään tutussa ryhmässä myös autosta toiseen siirrettäessä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäri on tarkastanut lastaustilanteen, asiakirjat ja kuljetusautot useampaan kertaan ja todennut toiminnan asianmukaiseksi", yhtiöstä kerrotaan.

Kuljetukset tapahtuvat EU:n asetuksen mukaisesti. Siihen sisältyy muun muassa reittien seuranta ja jäljitettävyys.

Lisäksi sopimuskuljettajat ovat käyneet tänä vuonna eläinten hyvinvointia ja oikeanlaista käsittelyä korostaneen koulutuksen.

"Kaikki Puolassa käytössä olevat kuljetusautot on hyväksytty pitkän matkan kuljetuksiin. Kuljetusautoissa on aina kuiviketta tai vastaavaa ainetta, jolla taataan eläinten mukavuus matkan aikana. Kuljetusauto on varustettu juomavesijärjestelmällä ja auton lämpötila pysyy tasaisena."

HKScan on helpottanut sianlihan ylituotantotilannetta Suomessa myymällä porsaita Puolaan sekä viemällä teurassikoja Viroon

Ylituotantoa on pyritty hillitsemään myös tarjoamalla porsastuottajille erillissopimusta, jolla tila sitoutuu leikkaamaan tuotantoaan kymmenen prosenttia. Tuotannon pienentämisen tavoitteena on vähentää elävien eläinten vientiä.

Kotimaassa sikojen kuljetusaika on keskimäärin 2–3 tuntia ja pisimmillään 5–6 tuntia.