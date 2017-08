Hyttysiä tuvassa ja kissa hiirimetsällä – vuokramökkivalituksissa voi olla mielikuvitusta

Liian pieni pakastin, hyönteiset makuuhuoneessa tai sotkuinen sauna voivat pilata innolla odotetun mökkiviikonlopun. Mökkien vuokraajien ja omistajien tai välittäjien kesken voi syntyä erimielisyyksiä sekä pienistä että suurista asioista.

Suomen suurimman vuokramökkien välittäjän Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola kertoo, että vaikka valituksia tulee erittäin vähän verrattuna vuosittain tehtävien vuokrasopimusten määrään, valitusvalikoimasta voisi kirjoittaa kirjan.

"Aina voi sattua kaikenlaista, joskus jopa dramaattista. Enemmän kuitenkin hirtehishuumoria", hän sanoo nauraen.

Esimerkiksi ulkomaalaiset eivät välttämättä hyväksy hyttysiä osaksi suomalaista kesälomakokemusta. Näistä tapauksista selvitään Olkkolan mukaan kuitenkin aina puhumalla.

Suurkaupunkien asukkaille maaseutu tarjoaa muunkinlaisia yllätyksiä. Olkkola muistaa ulkomaalaisperheen, joka soitti vuokramökin huoltajalle ja kertoi mökissä olevasta hiirestä. Huoltaja saapui paikalle mukanaan kissa, joka hoiti jyrsijän päiviltä. Siitä seurasi reklamaatio, kun vanhempien mielestä episodi oli lapsille liikaa.

Lomarenkaan kautta kulkee noin 40 000 varausta joka vuosi. Olkkolan mukaan noin prosenttiin liittyy jonkinlainen valitus. Yleensä kyse ei ole edes korvausvaatimuksesta, vaan asiakas ilmoittaa esimerkiksi naarmuuntuneesta paistinpannusta.

Myös Jämsässä majoituspalveluita ja vuokramökkejä tarjoavan Himoslomien toimitusjohtaja Tiina Mäntyharju toteaa, että suurin osa vuokrauksista sujuu ilman kiistoja: hän muistaa uransa ajalta yhden kiistan edenneen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.

Sekä Himoksella että Lomarenkaalla pettymyksiä pyritään välttämään pitämällä vuokrailmoitukset mahdollisimman realistisina. Olkkolan mukaan stailattujen kuvien laittaminen nettiin on ”suurin virhe, jonka voi tehdä”.

"Kaikki mökit ovat yksilöitä aina luksusdesignista mummonmökkeihin ja rustiikista moderniin. Valokuvan on näytettävä todellisuus", hän sanoo.

Himoslomat on jo muutaman vuoden ajan pitänyt kuvapankin kattavana.

"Kuvasta näkee, jos rappuset yläkertaan ovat vanhempien mielestä lapsille liian jyrkät. Emme laita romanttisia kukkavaasikuvia vaan faktakuvaa, jotta asiakas tietää, mitä saa", Mäntyharju selittää.

Vuokramökkiriidat etenevät vain harvoin Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) ratkottaviksi. Kuluttajaoikeusneuvoja Anne Lemponen sanoo, että vuokramökeistä valituksia tulee melko vähän suhteessa siihen, kuinka yleistä vuokraaminen on. Yleisimmin yhteydenotot koskevat erimielisyyksiä peruutusehdoissa, puutteita laadussa tai mökillä sattuneita vahinkoja.

Lemponen neuvoo sekä vuokraajia että mökkien omistajia ja välittäjiä huolehtimaan etukäteisvalmisteluista. Tärkeää on, että kumpikin osapuoli tietää, mihin on ryhtymässä. Vuokrauksen säännöt, kuten peruutusehdot ja loppusiivouksen tekijä, on hyvä sopia selkeästi ja mielellään kirjallisesti.

"Monesti varaustiedot ovat esimerkiksi sähköpostissa tallessa, mutta on niitäkin, jotka saavat puhelinnumeron kaverilta, tekevät varauksen puhelimitse eivätkä ehkä saa kaikkia varaukseen liittyviä tietoja", Lemponen muistuttaa.

Lemponenkin kannustaa pyrkimään mökkien mainonnassa todenmukaiseen esimerkiksi valokuvilla. Jos valituksen aihetta ilmenee, siitä on ilmoitettava heti, jotta myyjä voi kyetessään puuttua asiaan välittömästi esimerkiksi tarjoamalla korvaavaa majoitusta.