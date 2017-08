Ilkka: Skaala Oy:tä on haettu konkurssiin

Ikkunoita ja ovia valmistavan Skaala Groupin tytäryhtiötä Skaala Oy:tä on haettu konkurssiin, kirjoittaa Ilkka. Konkurssihakemuksen on jättänyt Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen helsinkiläinen yritys Maxicons Oy. Skaala Oy on Skaala Groupin kotimainen myyntiyhtiö.

"Hakemuksen mukaan yhtiön saatavat perustuvat Skaalan Maxiconilta tilaamiin ikkuna- ja ovien asennustoimituksiin touko-, kesä- ja heinäkuussa", Ilkka kertoo.

Skaala on Pohjoismaiden suurimpiin lukeutuva ikkunoiden ja ovien valmistaja. Perheyritys on iso työllistäjä Etelä-Pohjanmaalla ja se toimii myös Keski-Pohjanmaalla ja Satakunnassa.

Yhtiö kertoo verkkosivuillaan työllistävänsä yli 550 henkilöä. Päätoimipaikka on Kauhavan Ylihärmässä. Muut toimipaikat ovat Alahärmässä, Vetelissä, Kuortaneella, Kurikassa ja Karviassa. Skaalan liikevaihto oli vuonna 2016 noin 96 miljoonaa euroa.

Kauhavan kaupunginjohtaja Markku Lumio kertoo Ilkalle keskustelleensa asiasta Skaalan toimitusjohtajan kanssa. Lumio toivoo, että yhtiön rahoitukseen löytyy ratkaisu.

