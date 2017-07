Japani kutsuu nyt laaturuokaa – mielikuva Suomesta puhdas ja kaunis

EU:n ja Japanin välinen vapaakauppasopimus poistaa sianlihan tullimaksut kymmenen vuoden kuluessa. Luvassa on potkua suomalaiseen vientiin, jota pyritään kiihdyttämään jälleen hiljaisempien vuosien jälkeen.

Toinen merkittävä voittaja on suomalainen maitoteollisuus, joskin eurooppalaisten juustojen lähes 30 prosentin tullimaksut poistuvat täysin vasta 15 vuoden siirtymäajan jälkeen.

Yhdessä sianliha ja maitotuotteet kattavat lähes puolet Suomen elintarvikeviennistä Japaniin. Helppoa vienti ei kuitenkaan ole jatkossakaan, arvioivat suomalaisten vientiyritysten johtajat.

"Laatuvaateet vietäville tuotteille ovat Japanissa erittäin kovat. Heillä on erittäin tiukat kriteerit", huomauttaa Atria Oyj:n viennistä ja yrityskaupasta vastaava myyntijohtaja Esa Mäki.

"Loppujen lopuksi tuotteen laatu ja ominaisuudet ratkaisevat sen, onko tuotteella mahdollisuuksia Japanissa. Vaikka tullimaksu olisi nolla, niin vain parhaat tuotteet voivat päästä Japanin markkinoille, jotka ovat maailman laatutietoisimmat", toteaa puolestaan Valion kansainvälisestä myynnistä vastaava johtaja Mika Koskinen.

Atria on lisännyt Japanin-vientiään muutaman suvantovuoden jälkeen. Kauppasopimuksesta on jatkossa apua, mutta yksin se ei riitä tekemään suomalaisen sianlihan viennistä kannattavaa.

"Se on selvää, että jatkossa tulemme viemään enemmän Japaniin. Se on korkean elintason maa, jonka oma tuotanto ei riitä kattamaan sianlihan kulutusta, mutta suhdanteet viime kädessä ratkaisevat, mikä on hinta eri markkina-alueilla, ja siten ohjaavat päätöksiä", Mäki huomauttaa.

Valiolla ollaan yhtä lailla tyytyväisiä kaupan esteiden vähenemiseen. Jatkossa Japani on maitotuotteille entistä kiinnostavampi vientikohde.

"Teemme jatkuvasti töitä Japanin suuntaan, ja meillä on myös uusia hyvinkin mielenkiintoisia tuotteita työn alla. Japanissa on osoitettu tuotteita kohtaan kiinnostusta mutta säntillisen tarkasti toimivassa maassa kaikki tehdään tunnon tarkasti, ja se vie aikaa."

Vaikka elintarvikkeiden laatuvaatimukset ovat Japanissa korkeat, riittää suomalaisiin tuotteisiin kiinnostusta Koskisen mukaan myös jatkossa.

"He kutsuvat Suomea Euroopan Hokkaidoksi – yhtä kaunis ja puhdas heidän mielessään."