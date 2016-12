Joka neljäs yksinyrittäjä ansaitsee alle 1 000 euroa kuussa

Alle 2000 euroa kuussa ansaitsevien yksinyrittäjien osuus on kasvanut hieman siitä, kun Suomen Yrittäjät teki kyselyn viimeksi kolme vuotta sitten.

Palkansaaja ansaitsee usein yksinyrittäjää paremmin. Palkansaajien mediaaniansio on noin 3000 euroa kuussa. Yrittäjien kyselyyn vastanneista päätoimisista yksinyrittäjistä 68,5 prosenttia ansaitsee tätä vähemmän.

Suomessa on yli 280 000 yritystä, joista lähes 180 000 on yhden hengen yrityksiä. Yhden hengen yrityksiä on 45000 enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Samassa ajassa työnantajayritysten määrä on kasvanut 3000:lla.

Yksinyrittäjien asemaa pitäisi vahvistaa osana yhteiskuntapolitiikkaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo järjestön tiedotteessa.

"Suomessa on jo paljon matalapalkkaisia. Työmarkkinat joustavat lähinnä työttömyyteen ja yrittäjyyteen. Jos ne toimisivat paremmin, se vahvistaisi yrityksiä, toisi lisää työtä ja avaisi myös yksinyrittäjille lisää mahdollisuuksia parantaa ansiotasoa, kun kysyntää olisi enemmän."