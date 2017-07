"Jos tekisimme tilinpäätöksen punnissa, luvut olisivat kunnossa" – Raisio vakuuttaa pysyvänsä Britanniassa

"Luulen, että meidän tapaisia Ison-Britannian markkinoilla vahvasti toimivia yrityksiä löytyy Euroopasta muitakin – ja ne ovat saman kysymyksen edessä."

Elintarvikeyhtiö ja kasvinjalostaja Raision hallituksen puheenjohtaja Matti Perkonoja odottaa tietoa tuloksista neuvotteluista, joiden ehdoilla Iso-Britannia lopulta eroaa Euroopan unionista maaliskuussa 2019.

Raision liikevaihdosta 30 prosenttia tulee Britanniasta – suhteellisesti enemmän kuin yhdelläkään muulla Hgin pörssin yhtiöllä.

"Brexitiä emme pystyneet ennakoimaan. Jos tekisimme tilinpäätöksen punnissa, Britanniankin tilinpäätösluvut olisivat kunnossa. Valuutan vaihtokurssit kuitenkin painavat", Perkonoja harmittelee.

Raisio varoitti tuloslaskusta perjantaina 21.7. Vertailukelpoinen liiketulos jääkin enemmän kuin hieman viime vuoden 50,7 miljoonasta eurosta. Uusi arvio on 45 miljoonaa euroa. Ongelmana jälleen olivat Britannian makeisliiketoiminta sekä punnan heikentyminen. Raisio julkistaa tammi–kesäkuun tuloksensa 9. elokuuta.

Saattaako Raisio joutua vielä vetäytymään Britanniasta brexitin vuoksi?

"Teemme siellä kannattavaa liiketoimintaa, ja Iso-Britannia on iso markkina. Tämän (brexitin) takia ei ole tarvetta vetäytymiseen. Meillä se näkyy valuuttakysymyksenä", Perkonoja vastaa.

Varaumana hän kuitenkin lisää mahdollisen liiketoimintaa vaikeuttavan sääntelyn, regulaation, joka pakottaisi yhtiön johdon ja hallituksen pohtimaan asiaa uudelleen.

Britannian omakin brexit-linja on jäänyt vielä arvoitukseksi. Lehtitietojen mukaan kuluvan kesän osalta neuvottelut EU-komission ja Britannian hallituksen välillä ovat tauolla.

Raision liiketoiminnan tilanne Isossa-Britanniassa kiinnostaa myös sijoittajia.

"Epätietoisuus lisää epävarmuutta."

Leicesterisssä sijaitsevan makeistehtaan ongelmat Raisio on jo aiemmin myöntänyt olleen itse aiheutettuja. Yhtiö menetti myyntiään, kun tuotannon järjestelyt eivät edenneetkään aikataulussaan suunnitellusti. Tehtaan johto on vaihdettu, ja asiakkaiden luottamuskin ansaittava uusiksi.

Matti Perkonoja viittaa vanhaan elämänviisauteen:

"Jos ei ole mitään hyvää päätettävää, on parempi olla päättämättä. Halvalla kerkiää aina myymään. Koskaan ei ole kiirettä, jos hinnalla myy", kauppaa koko työuransa tehnyt Perkonoja tietää.

Raision liikevaihto on ollut viime vuodet laskussa. Yhtiö on myynyt liiketoimintansa ytimestä ulos ajautuneita liiketoimintojaan. Yhtiö on tarkastellut kuluvan vuoden aikana liiketoimintaansa alueittain.

Ihan valmis ei bränditaloksi itsensä laskevan Raision strategia vielä ole, mutta peruslinjaukset on tehty.

Isoja periaatteellisia muutoksia viimeisten vuosien Raisioon ei ole tulossa.

Uutena toimitusjohtajana aloittaa marraskuun alussa vasta valittu Pekka Kuusniemi. Kuusniemi siirtyy Raisioon Oras Groupin konsernijohtajan tehtävästä. Siihen saakka jatkaa Jarmo Puputti väliaikaisena toimitusjohtajana.

"Ydinliiketoiminnan lähtökohtana on kasvipohjainen, terveellisesti tuotettu viljapohjainen ruoka. Me osaamme sen, ja kuluttajat odottavat sitä meiltä. Kasviperäinen ruoka sopii myös tähän aikaan."

Perkonoja tunnetaaan myös HK-Scanin entisenä toimitusjohtajana ja sitä ennen lihatalon talousjohtajana. Kasvipohjaisen ruuan kasvaessa, lihan kysyntä on ollut vähenemässä. Perkonoja on pannut merkille, että myös lihayhtiöt ovat pyrkineet kasviksia tuotteisiinsa lisäämällä pääsemään kasvaville markkinoille.

Raisiolla on kaksi liiketoiminta-aluetta, Brändit-yksikkö ja Raisioagro. Liikevaihdolla mitaten Raisio on bränditalo, sillä liikevaihdosta 80 prosenttia tulee brändeistä kuten Elovena-tuotteista, Benecolista, Nordic-hiutaleista ja makeisista. Raisioagrolla on omat rehubrändinsä, kuten maidontuotantoa lisäävä Benemilk ja kalanviljelyssä käytettävät Baltic Blend -rehut.

"Benemilk ei ole menetetty mahdollisuus. Nyt viemme patenttihakemuksia eteenpäin, se kestää aikansa. Peruskysymys liittyy ajoitukseen, tulimmeko oikeaan aikaan markkinoille. Myös kaupallisessa toteuttamisessa on ollut parantamisen varaa", Perkonoja myöntää.

MT:n kesäsarjassa tavataan merkittävien suomalaisyhtiöiden hallitusten puheenjohtajia.

Lue koko juttu keskiviikkona 26.7.2017 julkaistusta Maaseudun Tulevaisuudesta.