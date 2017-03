Jounin Kauppa laajentaa toimintaansa pääkaupunkiseudulle

Lapin suurimpana ja kairan rouheimpana kyläkauppana itseään mainostava Jounin Kauppa laajenee pääkaupunkiseudulle.

"Suunnitelmissa on laajentaa toiminta pääkaupunkiseudulle", myöntää kauppias Sampo Kaulanen.

Yllätykseksi ala, johon hän lähtee mukaan, ei ole ruokakauppa, vaan ravintolatoiminta. Kaulanen kertoo, ettei ole lähdössä ihan mihin tahansa nakkikioski -toimintaan.

"Läheden osakkaaksi Siipiweikkoihin. Uskon kyseiseen konseptiin ja olen havainnut itsekin, että Helsingistä puuttuu kunnon siipiravintola. Olen itse melkoinen siipiruuan ystävä", Kaulanen paljastaa.

"Vaikka ravintola-ala on Helsingissä tiukasti kilpailtu ja peli on raakaa, uskon silti tähän hankkeeseen kuin kiveen. Ravintola rempataan kuluvan kevään aikana kuntoon ja avajaisia vietetään kesäkuun alussa. Avajaisista tulee huikeat", lupaa Kaulanen.

Jounin Kaupan tarina alkoi vuonna 1950, kun Jouni Kaulanen perusti myymälän kotitalonsa alakertaan. Äkäslompolossa oli tuolloin 11 savua ja kolme huvilaa. Sesongin hulinassa tiskin takana hyöri yksi kauppa-apulainen lisäkäsinä.

Nykyään Jounin Kaupasta on tullut kohtaamis- ja ostospaikka paikallisille ja lomalaisille. Nykyinen kauppias Sampo Kaulanen on jo kolmatta polvea Jounin Kaupassa ja neljäs sukupolvi on kasvamassa kaupan takahuoneessa.