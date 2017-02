Juha Sipilä ei pelkää metsän loppuvan investointien myötä

Suomen metsäteollisuuden investoinnit edistyvät hyvin ja jos osakin niistä toteutuu, puuta tarvitaan merkittävästi nykyistä enemmän, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo MT:n haastattelussa.

"Metsien kasvu riittää kyllä hyvin kattamaan investoinnit, mutta puun markkinoille tulon edistämiseen tarvitaan kuitenkin lisätoimia."

Sukupolvenvaihdoksia on helpotettu, mutta se ei vielä riitä. Monet tilat ovat pirstoutuneet pieniksi ja Sipilän mielestä olisi järkevää edistää esimerkiksi metsäyhtiöiden tarjoamia metsätilojen ja metsävarallisuuden hoitosopimuksien tekoa.

"Ne sopivat varsinkin pienille kaupunkilaistiloille, jotka voisivat ulkoistaa tilansa metsät isompiin kokonaisuuksiin", Sipilä sanoo.

Lisäksi hyvä keino tilakoon suurentamiseen ovat yhteismetsät.

Biopolttoaineiden lisäämisellä hallituksella on erittäin kovat tavoitteet ja siihen Suomella on edellytykset tuotantoteknologian edelläkävijänä. Suomi on ottanut myös vetovastuun pohjoismaisesta yhteistyöstä uusiutuvan energian lisäämisessä liikenteessä.

”Erityisesti Ruotsin kanssa voimme lisätä biopolttoaineiden käyttöä. Norja lisää sähkön käyttöä, Tanska molempia ja Islanti geolämpöä."

