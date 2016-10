Junat vetivät matkustajia viime vuotta paremmin

Yhteensä kasvua on kertynyt tammi–syyskuussa noin seitsemän prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna.

VR arvioi, että kasvun taustalla on lippujen hintauudistus sekä matka-aikojen nopeutukset ydinreiteillä. Erityisen paljon kasvua on kertynyt Helsingin ja Seinäjoen välisellä reitillä, jolla matkamäärät ovat nousseet neljänneksen. Sekä Helsingin ja Jyväskylän että Helsingin ja Tampereen välisillä reiteillä kasvua on kymmenen prosenttia.

VR lisää joulukuussa satoja junavuoroja eri puolille Suomea. Lisävuorosta 239 on niin kutsutun velvoiteliikenteen vuoroja, joista VR ja liikenne- ja viestintäministeriö sopivat aiemmin syksyllä. Lisävuoroja on kuitenkin tulossa myös kaupalliseen liikenteeseen Pohjanmaalle, Lappeenrantaan ja Imatralle.

Lisäksi Helsingin ja Oulun välinen junamatka lyhenee puolella tunnilla. VR:n mukaan nopeimmillaan matka taittuu vajaassa viidessä ja puolessa tunnissa.

Junien aikataulut muuttuvat myös niin, että aiempaa useampi juna pysähtyy Kirkkonummella, Pännäisissä, Lapualla ja Kauhavalla.

Kaupallisen liikenteen osuus on VR:llä vajaa puolet kaikista junavuoroista.

Liput uudelle aikataulukaudelle tulivat myyntiin tänään. Samalla alkoi joulun ajan junalippujen myynti.