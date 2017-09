Jymy-luomujäätelön valmistaja Suomisen Maito Oy on OP Joukkorahoituksen ensimmäinen sijoituskohde

OP alkaa tarjota sijoittajille ja yrityksille joukkorahoitusta. Ensimmäinen sijoituskohde on Jymy-luomujäätelöä valmistava Suomisen Maito Oy. Kolme vuotta toiminut Suomisen Maito valmistaa Jymy-luomujäätelöä vanhassa Sisu-pastillitehtaassa, Varsinais-Suomen Aurassa. Jäätelöä saa jo ympäri Suomen, ja ensimmäiset vientiponnistukset ovat käynnissä.

"Kotimaisten luomuraaka-aineiden, kuten kauran innovatiivinen käyttö laajentaa toimintaamme enemmän kuin olisimme odottaneet. Meillä on edessämme kasvupyrähdys, sekä kapasiteettia että resursseja on nopeasti lisättävä. Joukkorahoitus vastaa tarpeisiimme hyvin ja tarjoaa sijoittamiselle erinomaiset, kaikille osapuolille turvalliset puitteet", sanoo Suomisen Maito Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki Mikola.

OP Joukkorahoitus on sijoitusmuotoinen joukkorahoitus. Sen avulla sijoittajat voivat osallistua kotimaisten yritysten kasvun vauhdittamiseen.

"Joukkorahoitus sopii erityisesti voimakkaasti kasvavien pienten ja keskisuurten yritysten rahoittamiseen. Samalla joukkorahoitus suo sijoittajalle mahdollisuuden päästä omistamaan suomalaisia kasvavia yrityksiä jo pienellä summalla", sanoo OPn pankkitoiminnan liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen.

Joukkorahoituskampanjaan voivat osallistua digitaalisella alustalla kaikkien pankkien täysi-ikäiset asiakkaat, joilla on verkkopankkitunnukset, maksutili ja arvo-osuustili. Sijoittaja hankkii osakkeita pörssiin listaamattomasta yrityksestä. Joukkorahoituskierrokselle on määritelty euromääräinen minimitavoite. Mikäli se ei täyty, sijoitus palautetaan sijoittajalle. Joukkorahoituskierrokselle on myös maksimitavoite, jonka täyttyessä kierros päättyy.

