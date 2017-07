Käytettyjen työkoneiden ostaminen netistä kannattaa, kun osaa konstit. "Tarkista, että kone ja myyjä ovat olemassa."

Niin pelloilla kuin soramontullakin tarvitaan valtavia erikoistyökoneita. Maatalousyrittäjä Petri Ontto-Panula Kauhajoen Sahankylässä on tehnyt niistä kaupat netissä. Soratöihin tarvittava Hyundai -kuormaaja vuodelta 1998 löytyi Irlannista ja valtava kolmijaeseula Finlay vuodelta 1999 Englannista.

Koneet matkasivat Englannin Hullista Turkuun ja Raumalle laivalla tuhannen euron rahtimaksulla. Valtava kolmijaeseula kulki omilla pyörillään rekan kuljettamana Sahankylään, jossa Ontto-Panulalla on soraottoalue ja lupa soranotttoon kymmeneksi vuodeksi. Kuormaajassa on liikennevakuutus ja Kasko ja sillä voi ajella teilläkin.

Vaikka Suomessa monet liikkeetkin tuovat vanhoja koneita maahan, Ontto-Panula hankkii koneet mieluummin itse. Ilman välikäsiä ostettuna koneen saa noin puolet halvemmalla.

"Uusi kylvökonekin löytyi netin kautta Latviasta ja se tuotiin pihaan asti. Sama kone olisi maksanut suomalaisessa myymälässä 50 prosenttia enemmän. Rahti Puolasta maksoi 700 euroa kun se Turusta olisi ollut 400 euroa."

Omatoiminen ostaminen vaatii kuitenkin perehtymistä ja huolellisuutta. Ihan nopeasti se ei tapahdu.

"Netissä ostettaessa on katsottava, että hinta on kohdallaan. On myös tarkistettava, että niin kone kuin myyjäkin ovat oikeasti olemassa. Siinä kielitaitokin kohenee. Kolmijaeseula on englanniksi "three way screener", Ontto-Panula kertoo.

Valtavia koneita täytyy huoltaa ja osia uusia silloin tällöin. Töitä oppii tekemään käytännössä, mutta Ontto-Panulalle hyvän taustan antoi aikoinaan koulutus teknillisessä oppilaitoksessa.

"Koneet koostuvat standardiosista, joita on helppo korjata ja vaihtaa. Teen metallityöt pajassa. Elektroniikka silti lisääntyy, joten olen kehottanut poikaani perehtymään tietotekniikkaan."