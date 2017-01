Kaleva: Paroc Group suunnittelee lakkauttavansa Oulun kivivillatehtaan

Paroc Group suunnittelee Oulun kivivillatehtaan lakkauttamista ja aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat koko Oulun henkilöstöä, kertoo Kaleva.

Yt-neuvotteluiden piirissä on noin 70 ihmistä. Neuvottelut alkavat ensi viikolla, ja niiden on määrä päättyä helmikuun loppuun mennessä.

Kalevan mukaan yhtiö on aikeissa siirtää ja keskittää tuotannon ja tukitoiminnot Oulusta muille Parocin tehtaille ja toimipaikoille. Parocin toinen tehdas Suomessa on Paraisilla.

Toimitusjohtaja Kari Lehtisen mukaan Suomen kivivillatehtaiden kapasiteetin käyttöaste on liian alhainen kilpailukykyisen toiminnan varmistamiseksi kotimaassa.

"Oulussa sijaitseva tehdas on vanha, ja entuudestaan korkean kulurakenteen lisäksi sen toiminnan jatkaminen vaatisi mittavia investointeja lähitulevaisuudessa", hän sanoo lehdessä.

Paroc on kansainvälinen kivivillaeristeiden valmistaja, jonka pääkonttori on Suomessa. Tuotantolaitoksia sillä on viidessä maassa.