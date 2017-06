Kaupan liikevaihto kasvaa halpuutuksesta huolimatta – heikko sää voi vesittää juhannustuloksen

Päivittäistavarakauppojen myynti on kasvanut alkuvuodesta viimevuotiseen verrattuna, ja myös juhannuksena odotetaan hyvää tulosta, kertoo Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto.

"Merkillepantavaa on myös, että tilastokeskuksen hintaindeksin mukaan elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hintataso on laskenut alkuvuonna 1,6 prosenttia. Se tarkoittaa, että volyymikehitystä on tapahtunut merkittävästi", hän huomauttaa.

Kuluttajien voimakas luottamus talouteen näkyy osaltaan myyntiluvuissa, mutta kasvua vauhdittavat myös puolitoista vuotta sitten vapautetut aukioloajat.

"Viime vuonna meidän kokemuksemme olivat erittäin hyvät. Lähdimme hyvin varhaisessa vaiheessa jo hyvin laajoilla aukioloilla liikenteeseen, ja niitä on senkin jälkeen laajennettu.", kertoo S-ryhmän kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu

Asiakaspalaute S-ryhmän pidemmistä aukioloajoista on ollut positiivista. Luoto uskoo, että viime vuoden kokemukset rohkaisevat kauppoja pitämään ovia auki entistä pidempään.

"Näyttäisi siltä, että kuluttajia on viime vuonna ollut ihan hyvin liikkeellä, ja tänä vuonna lähdetään hieman rohkeammin", hän huomauttaa.

Kesän kiireisintä aikaa marketeissa ovat totuttuun tapaan juhannusta edeltävät päivät, mutta hyvästä alkuvuodesta huolimatta on tämän vuoden myyntiennusteiden yllä vielä tummia pilviä.

"Säätiedot eivät lupaa kovin hyvää, mutta se on kyllä varma, että suomalaiset viettävät juhannusta missä säässä tahansa", Luoto huomauttaa.

S-ryhmässä hyvää juhannustulosta odotetaan entisestään laajennettujen aukioloaikojen avulla. Helsingin Kannelmäen Prisma Kaaren ohella ympärivuorokautista aukioloa kokeillaan juhannuksen alla Oulun Prismassa Limingantullissa ja Prisma Kuopiossa.

Heikko sää voi Alarodun mukaan kuitenkin heikentää erityisesti jäätelöiden ja virvokkeiden myyntiä. Kokonaisuutena päivittäistavarakauppa yltää kuitenkin todennäköisesti vahvoihin juhannuslukuihin.

"Ilman muuta voi olettaa, että juhannuksesta tulee hyvä myyntipäivä päivittäistavarakaupalle tänä vuonna", Luoto kertoo.