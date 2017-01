Kaupan merkit kahmineet jo yli puolet perusmaidon markkinoista

Kaupan merkkien osuus maitomarkkinoista jatkaa kasvuaan. Osuus perusmaitomarkkinoista on Nielsenin kuluttajapaneelin mukaan jo noin 58 prosenttia. Suomen suurimman meijerin, Valion, markkinaosuus on alle 20 prosenttia.

Valion markkinaosuus perusmaidoissa on supistunut huomattavasti viidessä vuodessa. Vielä 2010 Valion osuus niissä oli yli 50 prosenttia.

”Jos Arki-maitojuoma halutaan laskea perusmaidoksi, osuus on noin 30 prosenttia”, kertoo Valion viestintäjohtaja Pia Kontunen.

Valio on hinnan laskusta huolimatta menettänyt yhä asiakkaitaan pääkilpailijalleen. ”Markkinaosuuden lasku tietysti kiihtyi sen jälkeen, kun jouduimme nostamaan hintaa.”

Arlalta tuoreita tietoja markkinaosuuksista ei kerrota. Aiemmin yhtiön toimitusjohtaja Reijo Kiskola on todennut (Savon Sanomat 18.8.2015) Arlan markkinaosuuden olevan 2015 33 prosenttia perusmaitojen myynnistä. Siitä osa on Arlan, osa kauppojen omien merkkien alla myytävää maitoa.

Kaupan merkkien tarjonta on kasvanut vuosi vuodelta.

Viime vuonna Lidl perusti maitotuotteiden markkinoille kaksi omaa merkkiä, Pohjolan Meijerin ja Pohjolan Juustolan. Lidl perusti maitomerkit, kun kävi ilmi, ettei Milbonan suomalaisuus tavoittanut kuluttajia. Tällä hetkellä Pohjola-tuotteita on kaikkiaan lähes 50.

"Virtuaalimeijerin" taustalla on kymmenkunta eri toimittajaa, kuten Arla Sipoosta, Juusto­portti Jalasjärveltä, Kuusamon juusto, Kaslink Korialta, Maitomaa Suonenjoelta sekä Satamaito Porista. Oolannin kermajuuston on valmistanut Ålandsmeijeriet, mutta se on pakattu Virossa.

Maakuntien meijereissä Lidlin merkityksestä ollaan vaitonaisia.

Korialaiselle Kaslinkille S-ryhmä ja Kesko ovat edelleen suurimpia asiakkaita. Lidl on toki mielenkiintoinen yhteistyökumppani, yhtiöstä todetaan.

Monilta meijereiltä hankkiminen voi antaa sen mahdollisuuden, että eri toimijat saadaan kilpailutettua kovemmin keskenään ja ostettua näin halvemmalla tuotteita sisään kauppaan. Lidlin toimitusjohtaja Lauri Sipponen kieltää tämän.

"Haluamme paljon vaihto­ehtoja, uusia tuotteita ja tarjontaa. Emme halua, että kukaan on meistä riippuvainen, emmekä me halua olla riippuvaisia yhdestä toimittajasta."