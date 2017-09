Kauppa kommentoi MT:n kyselyn tuloksia: "Absurdi väite, että kaupan pitäisi maksaa tuottajalle isompi osuus ruuan hinnasta"

"Mielenkiintoinen, mutta ikävä tulos", Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto kommentoi MT:n teettämää kyselyä, jossa selvisi, että yli puolet suomalaisista katsoo kaupan käyttävän valtaansa väärin.

46 prosenttia MT:n kyselyyn vastanneista on myös sitä mieltä, että kaupan asema ruokaketjussa on liian vahva. Sopivana sitä pitää 27 ja liian heikkona 2 prosenttia.

Luoto arvioi, että ihmisten mielikuvaa kaupan asemasta saataisiin korjattua oikealla tiedolla siitä, kuinka neuvottelut toimivat. Itse kauppatavat ovat kunnossa, mutta mielikuviin vaikuttaa julkinen keskustelu.

"On absurdi väite, että kaupan pitäisi maksaa tuottajalle isompi osuus ruuan hinnasta. Olen toiminut 20 vuotta kaupan yrityksissä, eikä vastaani ole tullut yhtään tuottajaa tai tilinumeroa, jolle olisi voinut maksaa vähän enemmän", Tradekassa ja Suomen lähikaupassa uraa tehnyt Luoto sanoo.

"Viljan tai porsaanlihan tuottajan neuvottelukumppani ei ole kauppa. Jos lannoitteiden hinta tai muut kustannukset nousevat, tuottajan on neuvoteltava teollisuuden ja teollisuuden taas kaupan kanssa."

Kaupan etujärjestöä johtavan Luodon mielestä on kuitenkin ikävää, jos kuluttajat kokevat kaupan käyttävän asemaansa väärin.

"Kysyttiinkö hinnasta? Päivittäistavarakaupan kilpailu on Suomessa kovaa ja kuluttajan edun mukaista. Vaikka aina sanotaan, että ruoka on kallista, vertailujen mukaan meillä on Pohjoismaiden edullisin ruoka ja isompien väestömäärien Keski-Eurooppaankin verrattuna edullista", Luoto sanoo.

Miksi kauppa sitten vielä halpuuttaa eli painaa hintoja alas?

"Yritykset valitsevat itse, millä kilpailevat. Joku kilpailee hinnalla, toinen palvelulla tai laajalla valikoimalla, ja kuluttaja päättää, missä haluaa asioida."

Myös SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine pahoittelee, vaikkakaan ei allekirjoita kyselyn tulosta.

"On valitettavaa, että osalle ihmisistä on syntynyt mielikuva, että kauppa käyttää asemaansa väärin", Laine sanoi torstaina MT:lle.

"Katsomme, että kauppatavat toimivat hyvin, mutta olemme valmiita keskustelemaan ja kehittämään toimintaamme."

Laine korostaa, että osuuskunnan on tärkeää olla omistajiensa luottamuksen arvoinen ja että kauppaan on tutkimuksissa luotettukin.

Maataloustuottajien talousahdinkoon on hänen mukaansa syynä Venäjän-kaupan sulkeutuminen, ei kauppa.

Keskon päivittäistavarakaupasta vastaava johtaja Ari Akseli on Laineen kanssa samoilla linjoilla.

"Useiden eri selvitysten mukaan kauppatavat suomalaisessa elintarvikeketjussa ovat pääsääntöisesti hyvällä tasolla", Akseli vastaa MT:lle sähköpostitse.

Hän vakuuttaa, että Kesko kohtelee "maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä aina tavarantoimittajia tasapuolisesti" ja noudattaa lakeja.

"Täytyy muistaa, että kaupan alalla toimivat yritykset ovat erilaisia. Kuluttajien mielikuvien muodostumiseen on varmasti osaltaan vaikuttanut halpuuttamisen ja sen vaikutusten ympärillä käyty keskustelu", Akseli huomauttaa.