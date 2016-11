Kauppalehti: Lidl aikoo laajentaa myymälöitään

Lidl aikoo laajentaa monia myymälöitään, kun maankäyttö- ja rakennuslain uudistus nostaa suuryksikön neliörajaa, Kauppalehti kertoo.

"Käymme jokaisen kohteemme läpi, ja jos on tarpeen, alamme heti rakentaa 500 neliötä lisää", toimitusjohtaja Lauri Sipponen sanoo lehdessä. Hänestä Lidl on nyt "neliöiden vanki", kun kaupan kokorajana on 2 000 neliömetriä.

Jatkossa saman katon alle mahtuisi vuokralle esimerkiksi apteekki, Alko tai pikaruokaketju.

Hallitus kaavailee sääntelyn keventämistä nostamalla ensi vuonna vähittäiskaupan suuryksikön rajaa 2 000:sta 4 000 neliöön ja poistamalla rajauksen suuryksikön laadusta. Kunta ja kaupat saisivat päättää, tuleeko alueelle päivittäistavara-, huonekalu-, auto- tai muuta kauppaa.

”Neliörajan nostaminen jättää kaikki supermarketin kokoiset kaupat ja kaikki Lidlin myymälät kokoon liittyvän sääntelyn ulkopuolelle”, sanoo ympäristöministeriön rakennusneuvos Matti Vatilo.

Hänen mukaansa taajamien ulkopuoliset peltomarketit alkavat olla rakennettu, ja kauppa on palaamassa keskustaan.