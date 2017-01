Kauppalehti: Lidl avasi Ruotsiin tupakattoman myymälän

Lidl on avannut Ruotsin Växjössä kaupan, jossa ei myydä lainkaan tupakkaa, kertoo Kauppalehti.

Suomessa saksalaisketju ei ole lehden mukaan aikeissa luopua tupakan myynnistä ympäristösyistä, kuten Växjössä. Sen sijaan myyntipisteiden määrän vähentämistä ketju harkitsee, koska tupakan myynnin kustannukset ovat nousseet tänä vuonna roimasti.

"Valvontamaksun korotukset ovat kohtuuttoman suuria ja tarkastelemme tupakan myyntipisteiden vähentämistä alkuvuoden aikana. Tämä tarkoittaisi sitä, että tupakkaa myytäisiin vain osalla kassoista. Meillä on lähes 160 myymälää Suomessa, ja kassapisteitä on keskimäärin kuusi per myymälä", kommentoi Lidlin operatiivinen johtaja Nicholas Pennanen.

Tupakan valvontamaksuja koskeva laki muuttui vuoden alussa niin, että kunnat voivat periä valvontamaksua enimmillään 500 euroa myyntipisteeltä. Jos myynnissä on myös nikotiininesteitä, maksu voi olla yhteensä tuhat euroa.

"Seuraamme kiinnostuneina ruotsalaisten kokemuksia tupakattomasta myymälästä, mutta tällä hetkellä meillä ei Suomessa ole vastaavia suunnitelmia", Pennanen sanoo.