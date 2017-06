Kauppapuutarhaliitto järkyttyi luomupäätöksestä: Hyydyttää luomukasvihuoneiden tulevaisuuden

"Kaikkien aikojen järkytys ja hyydyttää haaveet siitä, että luomukasvihuoneviljely voisi Suomessa lisääntyä", kuvaa Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen EU:n luomuasetuksesta eilen illalla syntynyttä kompromissia.

Jos asetus lopulta astuu voimaan sellaisena kuin nyt vaikuttaa, pahinta on, että EU-yrittäjät joutuvat keskenään epätasa-arvoiseen asemaan, Jalkanen jatkaa.

Pohjoismaissa luomukasvihuoneiden kasvit viljellään kasvualustoissa, mutta Etelä-Euroopassa kasvien juuret ovat maassa.

"Nyt ovi suljetaan pohjoismaiselta, ympäristöystävälliseltä viljelytavalta", Jalkanen sanoo.

Suomalaisen kasvihuoneen ravinnekierto on suljettu eikä mitään pääse maaperään.

Avomaalla tilanne on toinen.

Esimerkiksi Espanjan Almeran valtavilla luomukurkku- ja tomaattiviljelmillä maaperä vaihdetaan muutaman vuoden välein, Jalkanen kertoo.

Suomelle, Ruotsille ja Tanskalle myönnettiin poikkeus, joka antaa nykyisille kasvihuoneille luvan jatkaa kasvualustojen käyttöä vuoteen 2030 saakka.

Jalkasen mukaan siirtymäaika on liian lyhyt investointien miettimiseen.

"Kasvihuoneen rakennustekninen ja liiketaloudellinen ikä on 20–30 vuotta eli yhden sukupolven verran."

Suomessa on 260 hehtaaria kasvihuonealaa, josta luomussa on 8,5. Määrä on pysynyt ennallaan vuosikymmenen ajan, Jalkanen kertoo. Kasvihuoneiden sadosta luomua on 1–2 prosenttia tuotteesta riippuen.

Kasvihuoneyrittäjien keskuudessa on aivan viime vuosina virinnyt halu lisätä luomuviljelyä kuluttajien kasvavan luomukiinnostuksen myötä.

"Tämä ovi on nyt suljettu. Harmillista, että emme voi tähän kiinnostukseen vastata", Jalkanen sanoo.

Jos luomukuluttaja ei löydä haluamaansa kotimaisena, hän ostaa ulkomaalaisia tuotteita. Toisin sanoen tuonti kasvaa ja Suomessa menetetään työpaikkoja.

Kauppapuutarhaliitto ei kuitenkaan lyö hanskoja tiskiin, vaan etsii sinnikkäästi vaihtoehtoja. "Jos täällä ei enää voida viljellä EU-luomua, tehdään jotain muuta."

Suomalainen arvostaa kotimaista ja tästä kasvihuoneviljely rakentaa itselleen vahvaa tulevaisuutta.

