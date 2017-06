Kausityöntekijöiden työlupien haku sähköistyy: Ei enää paperisotaa, vaan "moderni ja joustava systeemi"

Maatalouden ja matkailun kausityöntekijöiden työlupien haku muuttuu nykyistä sujuvammaksi, kun lupamenettely siirtyy sähköiseksi.

Valtioneuvosto antoi tänään keskiviikkona eduskunnalle hallituksen esityksen kausityölaiksi. Sen taustalla on EU:n kausityödirektiivi.

Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen Harri Sivulan mukaan lakipaketti on ollut hankala, mutta sen ansiosta on voitu rakentaa helppokäyttöinen digipalvelu, joka nopeuttaa työlupien käsittelyä.

"Joidenkin lupien käsittely on kestänyt puoli vuotta", Sivula kertoo. Tähän asti lupamenettely on vaatinut huomattavan määrän paperityötä, ja dokumentteja on pitänyt lähettää maasta toiseen.

Jatkossa kausityöntekijä ja työnantaja täyttävät sähköiset lomakkeet samassa järjestelmässä. Maahanmuuttovirasto käsittelee ne.

"Tämä on moderni ja joustava, Euroopassa uniikki systeemi", Sivula sanoo. Hän uskoo, että systeemin avulla päästään eroon kuukausia kestävästä lupamenettelystä.

Kausityöntekijöitä ovat tilapäisesti enintään yhdeksäksi kuukaudeksi kolmansista maista tulevat työntekijät, jotka palaavat kotimaahansa kauden päätyttyä.

Laki koskee maatalouden ja matkailun alalla tehtävää kausityötä, jonka tarve vaihtelee vuodenaikojen mukaan, ja vain sellaisia työntekijöitä, jotka ovat työsuhteessa. Kausityöntekijöillä ei siten tarkoiteta esimerkiksi metsämarjanpoimijoita.

Sivulan mukaan lakiuudistus helpottaa erityisesti 3–6 kuukautta Suomessa työskenteleviä. Alle kolme kuukautta työskentelevät ovat hyödyntäneet ja voivat jatkossakin hyödyntää viisumia.

Kausityöntekijöitä tulee Suomeen vuosittain alle 15 000, valtaosin maatalouteen alle kolmeksi kuukaudeksi. Määrä vastaa noin kolmasosaa kaikista maatalouden työpaikoista.

Sisäministeriön mukaan kausityöntekijöiden saatavuus on tärkeää monien maaseudun pysyvien työpaikkojen säilymiselle.

Matkailualan kausityöntekijät ovat huomattavasti maataloutta pienempi ryhmä, mutta Aasian-matkailun nopean kasvun seurauksena alueen kieliä osaavan henkilöstön tarve on kasvanut nopeasti. Kotimainen työvoima ei riitä täyttämään tätä vajetta. Esimerkiksi kiinalaisten matkailijoiden yöpymiset ovat lisääntyneet yli 80 prosenttia viime vuoden alkuun verrattuna.

Kausityölain on tarkoitus tulla voimaan marraskuussa.