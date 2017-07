Kesko arvioi: Ruuan hinta lähtee nousuun ensimmäistä kertaa neljään vuoteen

Ruuan hinnanlasku on ohitse, arvioi Keskon pääjohtaja Mikko Helander Keskon tulosjulkistuksessa torstaina.

"Hinnat kääntyvät nousuun. Puhutaan varsin maltillisesta noususta."

Elintarvikkeiden hinta on laskenut Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan vuodesta 2013.

Helanderin mukaan taustalla vaikuttaa piristyvä talous. Hintojen ohella ihmisiä on Helanderin mukaan alkanut kiinnostaa laatu ja palvelu. Keskon mukaan kohentuva taloustilanne vaikuttaa sen kaikikiin toimialoihin: päivittäistavara- ja autokauppaan sekä rakentamisen ja talotekniikan kauppaan.

Keskossakin kuitenkin pääjohtajan mukaan näkyy, etteivät kaikki alueet ole kasvussa mukana.

"Rakentamisbuumi on pääkaupunkiseudulla, ehkä Pirkanmaalla. Suurin osa muuta Suomea ei ole missään rakentamisbuumissa"

Kesko julkisti torstaina osavuosikatsauksensa, jossa näkyy muun muassa sää.

"Pohjois-Euroopan kevät ja alkukesä on ollut poikkeuksellisen kylmä ja sillä on ollut varsin merkittävä merkitys myynteihin", Helander sanoo.

Kuluttajien kiinnostus rakentamiskauppoja kohtaan väheni, mutta koleus on näkynyt myös lähikauppojen myynnissä, kun esimerkiksi jäätelö ja olut ei ole tehnyt kauppaansa hellekesän malliin.

Keskon kokonaistulos kuitenkin parani maltillisesti huhti-kesäkuussa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 84,6 miljoonaan euroon, kun tulos vuotta aiemmin oli 79,1 miljoonaa. Liikevaihto kasvoi 2,8 miljardiin.

Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 82,6 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden takaiseen 79,2 miljoonaan.

Liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia, mikä oli Keskon mukaan viime vuoden aikana tehtyjen yritysostojen ansiota, erityisesti rakentamisen ammattilaismarkkinoille keskittyvän Onnisen sekä Suomen Lähikaupan.

409 Siwaa ja Valintataloa muutettiin K-kaupoiksi toukokuun loppuun mennessä.

Alkuvuoden yt-neuvotteluissa yli 200 henkilön työsuhde päättyi, kun kauppoja suljettiin. Toisen reilun 200 työntekijän tulevaisuus jäi auki odottamaan sitä, saadaanko 60 muuta kauppaa myytyä.

Lopulta näistä 60:stä noin 45 kaupan toiminta päättyi ja siten myös niiden työntekijöiden, kertoo Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala. Hänen mukaansa työntekijöiden kohtalosta ei ole tietoa.

"Kaupan alan työllisyys on kohtuullisen hyvä. Ongelmallisia paikkoja on pienillä paikkakunnilla, mutta kasvukeskuksissa kaupan alalla on hyvin työtä tarjolla."

Kesko siirtää vielä K-kaupat kauppiaille ensi vuoden loppuun mennessä – kesäkuussa siirtoja oli tehty jo liki sata. Muutoin myllerrys on ohi, ja kauppoja avataan ja suljetaan Helanderin mukaan jatkossa normaaliin tahtiin.

"Erityisesti kasvukeskuksissa tulee merkittävästi enemmän kauppoja."