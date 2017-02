Keskon Mikko Helander: "Ruuan hinnanlasku jää väliaikaiseksi ilmiöksi"

Keskon pääjohtaja Mikko Helander ei usko ruuan hinnan alentumisen olevan pysyvä ilmiö:

"Meidän arvio on se, että se (ruuan hintojen lasku) on enemmänkin väliaikainen kuin pysyvä ilmiö. Tämä johtuu siitä, että väestö kasvaa maailmalla ja pitkässä juoksussa hyvän, laadukkaan ruuan saatavuus on kriittinen asia koko ihmiskunnalle", Helander perustelee.

Suomen osalta Keskon Helander arvioi, että kova kilpailu päivittäistavarakaupassa tulee jatkumaan.

Keskon tilinpäätösinfossa arvioitaan esittänyt Helander sanoo K-ryhmän pärjäävän tässä kilpailussa.

Keskolaiset arvioivat, että asiakaskokemus ja kaupankäynnin helppous ratkaisevat. Hintakin on tärkeä, mutta ei Helanderin mukaan määräävin tekijä.

Helander on varma siitä, että kilpailu päivittäistavarakaupassa jatkuu kovana: ”Hintaerot meidän ja kilpailijoiden välillä ovat marginaaliset, palvelukokonaisuus ratkaisee.”

Parempaa asiakaspalvelua ovat myös pidemmät aukioloajat. Kuluttaja haluaa käydä kaupassa myös sunnuntaisin. K-ryhmässä viikonloppumyynti kasvoi, mutta se oli pois perjantain ja maanantain myynnistä. Palkkakustannukset kasvoivat.

”Aukioloaikojen vapauttaminen ei kasvattanut syömistä Suomessa”, Helander ynnäsi.

Hän kuvaa viime vuotta ”perustellusti uudistumisen vuodeksi”. Lähikaupan oston myötä Kesko sai 400 uutta kauppaa K-ryhmään. Kaupparyhmä kasvaa jälleen kaikilla kolmella toimialallaan, päivittäistavarakaupassa, autokaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa.

Vuosineljännes toisensa perään Kesko-konserni paransi myös kannattavuuttaan, ja konsernin vertailukelpoinen liikevoitto nousi tammi–joulukuussa lähes 273 miljoonaan euroon. Parannusta edellisvuodesta kertyi yli 28 miljoonaa euroa.

Kesko-konsernin liikevaihto viime vuodelta ylitti kymmenen miljardia euroa ja oli 10 180 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksen osinkoehdotus kevään yhtiökokoukselle on kaksi euroa osakkeelta. Tulevaisuuden näkymissään Kesko odottaa konsernin liikevaihdon ylittävän tänä vuonna vuoden 2016 tason – samoin vertailukelpoisen liikevoiton ennustetaan kasvavan.

Kesko saa kevään aikana valmiiksi ostamansa Suomen Lähikaupan liittämisen osaksi K-ryhmää. Siwoista ja Valintataloista jo 283 on muutettu K-marketeiksi. K-ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuudeksi Kesko arvioi muutoksen jälkeen olevan 37–38 prosenttia. K-Market ja K-Citymarket -ketjujen uudistus jatkuu vielä.