Kiinan verkkokauppa vaikeuttaa postinkäsittelyä

Postinjakelu ei ole toiminut tänä vuonna entiseen malliin, ja syitä on monia. Haasteita riittää reittiuudistuksesta sairastumisiin, mutta myös jaettava posti on muuttunut.

Yksi iso uusi hankaluus ovat toimitusjohtaja Heikki Malisen mukaan Kiinasta tilatut verkkokaupan pienet kirjekuoret.

"Oletan, että siellä on muistitikkuja ja muuta pientä elektroniikkaa. Ne eivät ole paketteja eivätkä myöskään kirjeitä. Sitä on määrällisesti hirveän paljon, eikä sitä voi käsitellä koneellisesti ja sitä on hankala jakaa, kun ei tiedä, meneekö se postilaatikosta sisään vai ei", Malinen selvittää.

"Postin työntekijä on tottunut käsittelemään kirjeitä, lehtiä ja isokokoisia paketteja, ja näiden pienten käsittely on hankalaa."

