Kiinteistöveron ensimmäisen erän eräpäivä on tänään. Maksun tiedot löytyvät keväällä lähetetyistä tilisiirtolomakkeista.

Hukassa olevia maksutietojaan voi kysellä esimerkiksi vero.fi:n chatista.

Jos kiinteistöveron määrä on 170 euroa tai enemmän, maksu on jaettu kahteen erään. Toisen erän eräpäivä on 16. lokakuuta.