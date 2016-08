Kiky-neuvottelut jatkuvat, sadan miljoonan veroale voi varmistua

Kilpailukykyneuvottelut jatkuvat tänään pankki- ja ICT-alalla. Pankkialan neuvotteluosapuolet tapaavat Etelärannassa Helsingissä kello 18, ja ICT-alalla istutaan neuvottelupöytään puoliltapäivin.

Apteekkialalla saavutettiin eilen kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos. Apteekkien työnantajaliiton ja Suomen Farmasialiiton välinen neuvottelutulos vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksynnän.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) uskoo, että 90 prosentin kattavuuteen voidaan päästä.

"85 prosenttia on jo selvä, ja minä jopa uskon, että se 90 prosenttia voi mennä rikki", Sipilä sanoi aamupäivällä STT:lle.

Hän muistutti, että 90 prosentin rajan rikkoutuminen näkyisi jokaisen työssäkäyvän kukkarossa.

Jos sekä pankki- että ICT-alalla päästään tänään sopuun ehdoista, se johtaisi todennäköisesti palkansaajien veroalen kasvamiseen sadalla miljoonalla eurolla. Hallitus on luvannut pienentää veroja tällä summalla, jos kiky-sopimuksen kattavuus on 90 prosenttia. Tällä hetkellä kattavuus on yli 85 prosenttia, joten veronkevennyksiä ollaan tekemässä 415 miljoonan euron edestä. Sopimuksen piirissä on nyt noin 87 prosenttia palkansaajista.

Palvelualan työnantajia edustavan Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo, että pankkialan merkitys kiky-sopimuksessa on noin 2,5 prosenttia, ICT-alan runsas prosentti ja apteekkialan noin 0,5 prosenttia. Näin ollen jo pelkästään pankkialan lähteminen mukaan sopimukseen saattaisi riittää 90 prosentin saavuttamiseen, jos myös apteekkialan hallinnot hyväksyvät neuvotteluratkaisun.

Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä sanoi STT:lle viime kuussa, että pankki- ja apteekkialan sopimukset riittäisivät.

Kiky-neuvotteluille on annettu aikaa elokuun budjettiriiheen asti.