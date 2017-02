Koiranomistajat eivät piittaa alkuperästä: Luomu ja kotimaisuus vasta jolkottelevat kuivamuonaan

Kuivamuonalla koiransa ruokkivalla on nykyään kaupan hyllyllä valinnanvaraa. Pennuille, vanhoille koirille, vilja-allergikoille ja aktiivisesti liikkuville on kaikille omat ruokansa. Makujakin riittää: nautaa, possua, kanaa, riistaa.

Suomessa valmistettuja lemmikkiruokia joukosta ei kuitenkaan löydy ainuttakaan.

Koiran terveys ja mieltymykset ovat koiranomistajalle tärkeimpiä ruuan valintaan vaikuttavia tekijöitä, kertoo lemmikkiliike Mustin ja Mirrin tuoteryhmäpäällikkö Päivi Itko­nen-Melartin.

”On toiveita siitä, paljonko energiaa ruuassa saa olla. Sitten on spesiaalimpia toiveita, kuten viljattomuus, sillä moni koira saa viljoista herkästi oireita. Osalla on toiveita paljonko ruoka saa maksaa, osa on valmis panostamaan hyvin korkealaatuisiinkin ruokiin. Ja lihapitoisuus on tosi tärkeä asia asiakkaille. Kysellään paljon, mikä on proteiinin lähde, toisille sopii kana, toisille lammas.”

Ruokatrendit leviävät lemmikki­ruokiin muutaman vuoden jälki­junassa. Ihmisten ravinnossa muun muassa luomu ja ruuan alkuperä kiinnostavat kuluttajia koko ajan enemmän. Myös niistä on alettu viime vuosina kysellä lemmikkiliikkeissä.

”Nykyään tulee jo hyvinkin yksityiskohtaisia kysymyksiä raaka-aineiden alkuperästä ja valmistusmaasta ja siitä, miten ruuaksi päätyneitä eläimiä on pidetty. Luomutuotteita on kyselty myös”, Itkonen-Melartin sanoo.

Niiden tarjontaa Musti ja Mirri -liikkeissä on vasta vähän.

”Olemme kyselleet suomalaisilta tuottajilta luomutuotteita, herkkuja ja muuta. Suomessa lihatuotannon ylijäämät käytetään usein koirien herkkuihin, mutta niistä ei ole mahdollista teurastamoilla eritellä luomua.”

Herkkupalojen lisäksi Suomessa valmistettua lemmikkiruokaa löytyy koirien raakaruuista.

Myös Mustin ja Mirrin oman merkin raakaruokien liha on suomalaista. Raakaruuan suosio on kasvanut viime vuosina. Kuitenkin valtaosa haluaa syöttää lemmikilleen edelleen kuivamuonaa.

Mustin ja Mirrin kuivamuonavalikoima tulee Keski-­Euroopasta ja Britanniasta.

Koirien kuivamuonan valmistusta hallitsevat isot, globaalit yritykset, joskin Euroopasta löytyy pienempiäkin valmistajia. Eikä ihan pienestä bisneksestä ole kyse. Esimerkiksi Suomessa koiria on ennätysmäärä, noin puoli miljoonaa. Joka vuosi rekisteröidään noin 50 000 rotukoiraa.

”Varmaan se on volyymi­kysymys. Lisäksi kuivamuonan valmistus vaatii paljon hienoa teknologiaa nykyään”, Itkonen-Melartin pohtii syytä, miksi kotimaisia kuivaruokia ei ole saatavilla.

Myös koirien lisäravinneyrittäjä ja koiranomistaja Laura Strömberg huomasi puutteen kotimaisilla kuivaruokamarkkinoilla.

Niinpä hän alkoi liikekumppaniensa kanssa kehittää suomalaisista raaka-aineista Suomessa valmistettua kuivaruokaa.

”Se lähti vähän niin kuin monet hyvät ideat eli omien koirien tarpeista”, Strömberg kertoo.

Myös hän on huomannut, että ihmisravinnon vaatimukset leviävät hiljalleen lemmikkiruokiin.

”Olemme tehneet kuluttaja­tutkimuksen ja huomanneet, että ihmisiä kiinnostaa koiranruuassa samat asiat kuin omassa ruokavaliossa”, hän kertoo.

”Sitten on ollut tapauksia, että on tullut ongelmia jostain Kiinassa tehdystä ruuasta, ja se on lisännyt huolta, kun ruokaa ei voida jäljittää.”

Strömbergin kehittämän koirankuivaruuan on tarkoitus tulla markkinoille keväällä.

”Tehdas tulee Pohjanmaalle, ja suurin osa raaka-aineista on peräisin lähialueelta.”

Aikuisen koiran perusruoka tulee näillä näkymin sisältämään possua ja kalaa sekä perunaa, mustikoita, pellavaa ja kauraa, Strömberg paljastaa.

Viime syksy kului reseptiikan kehittämisessä, ja apuna tarvittiin eläinlääkärin ja ravitsemusasiantuntijan osaamista.

Tällä hetkellä hiotaan tehtaan teknologiaa ja laitteistoa kuntoon.

”Suomen sisäinen markkina on monelle isolle toimijalle liian pieni, mutta meille pienenä yrityksenä se taas voi hyvinkin olla kiinnostava markkina”, Strömberg sanoo.