Konekeskon Keltto: "Konekaupan tilanne on värisevä – koko ja varustelutaso kasvavat"

Maaseudun Tulevaisuus jututti torstaina suorassa lähetyksessä Jyväskylän KoneAgriassa maidontuottaja Antti Tuukkasta, kansanedustaja Pertti Hakasta (kesk.) ja Konekeskon maatalouskoneiden myyntijohtajaa Jukka Kelttoa.

Kelton mukaan konekaupassa on odottava ilmapiiri.

"Tilanteessa on hieman positiivista värinää. Nyt ei etsitä vain uusia, vastaavia koneita vanhojen tilalle, vaan kokonaan uusia ratkaisuja."

Eri rahoitusratkaisuja on Kelton mukaan runsaasti tarjolla, mutta yrittäjän omalla suunnittelulla ja taloudenhoidolla on sen saamisessa suuri merkitys.

Maatalouskoneita myydään kappaleissa vähemmän kuin aikaisemmin, mutta ne ovat suurempia ja varustelutaso on korkeampi.

"Koneiden kasvu on luonnonlaki: tilakoon kasvaessa perheviljelmillä on pakko hankkia isompia koneita, koska lisätyövoimaa on vaikea saada", Keltto kertoo.

"Kauppaverkon supistuminen on mahdollista. Tolpanväli voi olla osassa Suomea pidempikin, sillä tietoa haetaan paljon internetistä ja myyjän osaamisvaatimus on huomattavan suuri."

Antti Tuukkanen ja Pertti Hakanen kertoivat maatalouden kuulumisia omista näkökulmistaan. Molempien puheenvuoroista käy selville, että maatalousyrittäjät ovat nyt ennennäkemättömien haasteiden edessä ja yrityksissä tehdään radikaaleja päätöksiä. Koko keskustelu katsottavissa videolta.