Koneviesti: Käytettyä kaivuria ostamassa

Sivutoiminen urakoitsija tai satunnaisesti kaivuria tarvitseva urakoitsija ei yleensä hanki uutta konetta. Erityisesti hieman heikommassa taloustilanteessa käytetyille, mutta sopivassa kunnossa ja hintaluokassa liikkuville koneille on vankat markkinat. Tutustuimme Koneviestissä käytettyjen koneiden tarjontaan seuraamalla alan julkaisuja ja netin kauppapaikkoja. Hinnaksi määritimme noin 30 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Katsauksen koneet koostuivat alan liikkeiden ja yksityisten myyjien tarjonnasta.

Noin 30 000 euron nollaverollisella budjetilla uutta konetta halajava joutuu tyytymään kaivurimalliston pienokaisiin. Esimerkiksi 1 780-kiloinen Kubota KX019-4 irtoaa 30 500 eurolla, johon ei tosin kuuluu varusteita, kuten kauhankallistajaa. Rototiltit ovat näin pienissä koneissa harvinaisia, sillä kyseessä on koneen hankintahintaan suhteutettuna kallis investointi.

Konehuutokaupoissa on tarjolla jopa 30–40-tonnisia, reippaat 10 000 tuntia ajetut kaivukoneet ovat varsin yleisiä myyntiartikkeleita. Usein niitä ei oteta vastaan edes vaihtokoneena. Myös tässä katsauksessa vastaan tuli yli 20-tonnisia koneita, jotka saa hankittua hieman vähemmän ajetun pikku-kaivurin hinnalla.

Kappalemääräisesti selvästi eniten tarjolla on alle 10-tonnisia midi-kaivureita, joiden työtuntimäärät ovat vielä kohtuullisella tasolla. Esimerkiksi vuosimallin 2012 Yanmar Vi057 on tarjolla 33 900 eurolla. Verollisena hinta on 42 036 euroa. Siistin koneen hintaan sisältyvät uudet telat, mutta pikakiinnike tai rototiltti täytyy hankkia erikseen.

Pikaisen katsauksen perusteella 30 000 verottomalla eurolla kaivuria hankkivalle 5–10-tonniset ovatkin varteenotettavin kokoluokka. Erityisesti tämä pätee, mikäli koneella on tarkoitus urakoida totisemmin. Esimerkiksi satunnaisiin maatilan töihin kumitelaiset tämän kokoluokan koneet saattavat olla liian pieniä. Täytyy myös muistaa, että usein pikku-kaivureitten tuntitaksat ovat täysin samalla tasolla jopa 10 tonnia suurempien koneiden kanssa. Juoksevat kulut ovat kuitenkin selvästi pienemmät.

