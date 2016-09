Koskenkorva singahtaa Marks & Spencerin hyllyihin – "maailmanluokan vodka"

Merkittävä kauppaketju Marks & Spencer ottaa valikoimaansa Koskenkorva Vodkan Isossa-Britanniassa nyt syyskuussa.

Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä kertoo, että ensimmäinen tiedustelu asiasta tuli Marks & Spenceriltä kuluneen kesän alkupuolella. Tuolloin brittiyhtiö viestitti, että haluaisi Koskenkorva Vodkan testaukseen tuoteraatiinsa.

"Jo samana päivänä laitoimme pikana tuotteet menemään Englantiin", Tennilä sanoo.

Ja pian briteistä saapui lisätietoa: tuoteraadilta oli tullut hyväksyvä päätös Altian kirkkaalle.

Jakelusopimuksen mukaan Marks & Spencerin ottaa Koskenkorva Vodkan 130 myymälänsä hyllyille. Marks & Spencer on yksi Britannian suurimmista vähittäiskauppaketjuista.

Koskenkorva Vodka puolestaan on Altian yksi keskeisistä vientibrändeistä. Sitä myydään tällä hetkellä lähes 30 maahan.

Tennilä sanoo, että yhtiön usko tuotteeseen on kova.

"Maailmanluokan vodka", hän luonnehtii.

Koskenkorva Vodkan brändiuudistus lanseerattiin tämän vuoden keväällä, ja viime aikoina juoma on saanut palkintoja myös kansainvälisissä alkoholikisoissa.

Uusittu puteli on trendikäs muotoilultaan, ja etiketti on Tennilän mukaan paluuta alkulähteille kertoen rouheasta maanläheisyydestä – mikä sekin on trendi maailmalla tällä hetkellä.

Päälle tulee vielä tarina Koskenkorva-nimisestä kylästä ja siellä edelleen sijaitsevasta tuotantolaitoksesta.

"Kokonaisuus erottuu hyvin voimakkaasti edukseen monista muista vodkabrändeistä, joissa on aika paljon bling bling -henkeä."

Tennilän mukaan alkuperä ja jäljitettävyys ovat selkeitä valtteja maailman kovilla alkoholimarkkinoilla, joissa Suomen mitassa iso mutta kansainvälisesti kuitenkin pieni Altia kisaa.

"Meillä alkoholiin käytetty vilja tulee keskimäärin 120 kilometrin säteeltä tuotantolaitoksesta. Onhan se uniikkia ja harvinaista", Tennilä sanoo.

Suomen valtion omistama Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuomatalo, joka valmistuksen ja viennin lisäksi myös maahantuo alkoholijuomia. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli päälle 380 miljoonaa euroa.

Altian pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja Suomen tuotantolaitokset ovat Rajamäellä ja Koskenkorvalla. Yritys työllistää noin 870 henkeä.

Lisää alkoholijuomien vientinäkymistä perjantain 23.9. Maaseudun Tulevaisuudessa.

