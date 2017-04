Kotimainen elintarvikeyhtiö investoi rajusti: "Kaivuri on nytkin pihalla"

Elintarvikeyhtiö Kaslink Foods teki viime vuonna ruuanlaittotuotteilla, muun muassa maitopohjaisilla välipaloilla ja juomilla 58 miljoonan euron liikevaihdon. Kasvua tuli 1,7 prosenttia. Tämä ei kuitenkaan riittänyt kattamaan kulujen kasvua. Kaslink Foodsin tilikauden tulos laski 374 000 euroon edellisen vuoden 1 775 700 eurosta.

Liiketoiminnan kannattavuutta kuvaava liikevoitto painui 0,6 miljoonaan euroon, noin prosenttiin liikevaihdosta.

Mitään selkeää yksittäistä poikkeuksellista kulurasitetta ei löytynyt, vaan henkilöstökulut, muut kulut ja materiaalikulut kasvoivat kaikki tasaisesti.

Toimitusjohtaja Tuomas Kukkonen kertoo kannattavuuden laskun selittyvän pääosin käytetyillä, korotetuilla poisto-oikeuksilla. Myös panostukset omiin uusiin brändeihin ja tuotekehitykseen maksoivat. Kaslink Foodsin poistot viime vuodelta investoinneista olivat lähes viisi miljoonaa euroa. Kaslink käytti korotettuja poistoja myös edellisvuonna.

Kukkonen kertoo Kaslinkin investoineen Kouvolan-tehtaaseen yhtiön perustamisen eli vuoden 2001 jälkeen yhteensä 65 miljoonaa euroa.

"Kaivuri on nytkin pihalla", Tuomas Kukkonen kertoo käynnissä olevista investoinneista infraan ja tuotantoon.

Yrityksen tavoitteet onkin asetettu viime tilikautta pitemmälle. Kaslink haki viime vuonna lupaa biokaasulaitokselle, joka olisi toteutuessaan miljoonien hanke.

Kaslink on ryhtynyt panostamaan omiin tuotemerkkeihinsä kuten Tahto-välipalabrändiin ja Maire-maitotuotteisiin. Omilla tuotemerkeillä Kaslink saa sopimusvalmistamista korkeammat katteet.

Kaslink Foods on Kukkosen suvun perheyritys, josta on kasvanut Suomen suurin yksityinen meijeri. Se työllisti viime vuonna 131, joka on viisi työntekijää edellisvuotta enemmän.

Yhtiö kasvatti maidonhankintaansa ja hankki uusia tuottajia erityisesti vuosien 2015 ja 2016 aikana. Maitolitroja yhtiö ei paljasta, mutta kolmannes meijerin maidon käytöstä tulee omilta tuottajilta, lopun ollessa niin sanottua kivi-maitoa – kilpailuviraston päätöksellä Valiolta.

