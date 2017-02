Kuluttaja-asiamies varoittaa: Autonarviosivusto johtaa harhaan asiakkaita

Kuluttaja-asiamies varoittaa harhaanjohtavasta Autonhintaarvio.fi-sivustosta. Kuluttajien yhteydenottojen mukaan palvelun mainoksista ei selviä, että palvelu on maksullinen. Kuluttajilla on ollut vaikeaa saada tilaus peruutettua sen jälkeen, kun palvelu on osoittautunut maksulliseksi.

Kuluttaja-asiamies muistuttaa, ettei perusteetonta laskua tarvitse maksaa, mutta kuluttajan on lähetettävä asiasta reklamaatio yritykselle.

Sivustosta on tullut kuluttaja-asiamiehelle, maistraattien kuluttajaneuvontaan ja Euroopan kuluttajakeskukseen yli sata yhteydenttoa viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun aikana.

Palvelun hintatieto löytyy sivustolta tilauspainikkeen alapuolelta, mutta teksti on pienikokoisella fontilla ja lähes huomaamattomalla vaaleanharmaalla tekstivärillä.

Autonhintaarvio.fi-palvelua tarjoaa virolaisyritys Nordicpartner. Yritys toimittaa sopimusehtojensa mukaan kuluttajille ”digitaalisia tuotteita”, joita ei voi tilauksen jälkeen peruuttaa. Kuluttaja-asiamiehen mukaan palvelussa ei ole kuitenkaan kyse digisisällöstä, vaan verkon välityksellä suoritettavasta palvelusta, jolla on 14 päivän peruuttamisoikeus. Virheellisestä tilauksesta voi reklamoida myös, vaikka laskun tai arvion saamisesta on kulunut jo yli 14 päivää.