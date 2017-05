Kuluttajilla ennätyskorkea luottamus talouteen

Kuluttajien luottamus talouteen nousi uuteen ennätykseen toukokuussa, kertoo Tilastokeskus. Luottamus on vahvempaa kuin koskaan aiemmin mittaushistorian eli vuosien 1995–2017 aikana.

Työttömyyden vähenemiseen uskotaan enemmän kuin kymmeneen vuoteen, ja kuva Suomen taloudesta on paras sitten vuoden 2010. Sen sijaan arvio omasta taloudesta heikkeni aavistuksen huhtikuusta.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden kaikki osatekijät vahvistuivat toukokuussa selvästi.

Luottamusindikaattori oli toukokuussa 24,1, kun se huhtikuussa oli 21,5. Viime vuoden toukokuussa se oli 12,5.

Kuluttajabarometriin haastateltiin toukokuun alkupuoliskolla 1 200 suomalaista.

Myös suomalaisyritysten luottamus tulevaan jatkuu. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kuukausittaisesta selvityksestä käy ilmi, että teollisuuden yrityksissä luottamus vahvistui toukokuussa.

Uusin saldoluku on +8, kun vastaava saldoluku oli huhtikuussa +4. Luottamus on noussut selkeästi yli pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +1.

Teollisuusyritykset odottavat tuotannon kasvun jatkuvan seuraavien kolmen kuukauden aikana. Yritysten tilauskirjat ovat vahvistuneet yleisesti normaalia täydemmiksi.

Muiden pääalojen suhdannearviot pysyivät ennallaan.