Kun hätä on suurin, tulee apu läheltä – Tammisaaren pyttytehtaalta

Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten valtaosassa suomalaisvessoista oli Arabian kalusteet. Nyt ylivoimainen ykkönen on Ido.

Monelle voi olla yllätys, että Idon saniteettiposliinit valmistetaan yhä samassa Tammisaaren tehtaassa kuin Arabiankin aikanaan.

Ido on hyvä esimerkki tytäryhtiötalouden valoisasta puolesta: Tehdas ja sen omistajayhtiö ovat olleet suomalaisomistuksessa viimeksi vuonna 2001, mutta vessanpyttyjen ja altaiden valmistus ovat pysyneet Suomessa. Itse asiassa Idon nykyinen omistaja on jopa investoinut tehtaaseen niin, että se on tekniikaltaan edelläkävijä koko maailmassa.

Tammisaaressa valmistuu tuhat pyttyä ja pesuallasta joka ikinen päivä.

Ja jos kysyntä kasvaa, niin kasvunvaraakin on: Tehtaaseen ostettiin muutama vuosi sitten vähän käytetty tunneliuuni Hollannista. Se jätti työttömäksi kaksi tehtaan alkuperäistä uunia, joita ei uuden uunin tieltä kuitenkaan poistettu.

Sveitsiläinen saniteettikalusteiden jättiläinen Geberit osti Sanitecin kaksi vuotta sitten.

Suomalainen on tottunut viime vuosikymmeninä ajattelemaan, että suomalaisyrityksen ostava ulkomainen sijoittaja katsoo toimintaa muutaman vuoden. Sen jälkeen tehdas suljetaan ja koneet ja tuotanto siirretään mahdollisimman kauas.

Näin kävi jo toistakymmentä vuotta sitten norjalaiselle Porsgrundille, jonka Sanitec osti 1985.

”Tuotteet on valmistettu vuodesta 2005 täällä Tammisaaressa”, kertoo Tammisaaren tehtaan johtaja Matts Lundström.

Mikä takaa sen, ettei Idolle käy kuin Porsgrundille?

Lundströmin mukaan jo parin vuoden aikana on käynyt selväksi, että Geberit on sitoutunut suomalaiseen tehtaaseensa vahvasti. Viime vuonna yhtiö teki tehtaaseen suuret investoinnit, joiden ansiosta se on teknisessä kehityksessä maailman kärkeä.

